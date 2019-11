Toritto dice addio alle bottiglie di plastica: l'esempio parte dai bambini

TORITTO - Borracce al posto delle bottigliette, incontri e laboratori, piantumazione alberi, riduzione della plastica e fondi scolastici destinati all’educazione ambientale: un patto tra scuola e cittadinanza attiva per la svolta green dell’istituto comprensivo Bosco-Manzoni.

Inizia tutto con l’impegno dell’associazione ambientalista Econostro che, in collaborazione con alcuni sponsor, ha fornito ai 760 alunni borracce di alluminio per evitare l’uso di bottiglie di plastica. Le rimanenti saranno messe in vendita per finanziare altre iniziative ecosostenibili.

«È nata l’esigenza di educare la comunità a cominciare dai più piccoli - spiega Giulia Cirilli, genitore e tra i soci fondatori del comitato -, sensibilizzarli sul tema dell’ambiente, limitare la produzione di rifiuti già nella fase di acquisto dei prodotti».

«Abbiamo calcolato - spiega il Comitato in una nota - che per realizzare e trasportare le bottigliette di plastica per i soli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Toritto si producono 2.340 chilogrammi di anidride carbonica in un anno e si consumano 304.000 litri d’acqua. Aggiungendo le spese di raccolta e smaltimento, il prezzo da pagare in termini di risorse e inquinamento diventa altissimo. Inoltre abbiamo calcolato che i genitori dei plessi scolastici torittesi spendono circa 61.000 euro in un anno (0,40 a bottiglietta) per acquistare una bottiglietta da mezzo litro al giorno per i loro figli».

Di qui l’idea di dotare ogni alunno di una borraccia di alluminio e di puntare così all’approvvigionamento quotidiano di acqua pubblica. «Questo genererà un lieve risparmio sulla spesa delle famiglie - spiega Cirilli - ma soprattutto è un modo per insegnare ai nostri ragazzi che è dalle piccole cose che si può cambiare il mondo». Ai ragazzi, in «uno scambio simbolico», è stato chiesto di raccogliere plastiche e bottiglie in un bustone da consegnare all’impresa di igiene urbana.

Plaude all’iniziativa il dirigente scolastico, Saverio Di Liso. «Ho accolto l’idea con grande entusiasmo, mi ha colpito la volontà di proporre qualcosa di educativamente valido perché si può risparmiare sul consumo di plastica sin da subito».

Il comprensivo Bosco-Manzoni già da tempo si è distinto per il suo impegno in difesa dell’ambiente con incontri e laboratori in collaborazione con la Regione. L’autonomia scolastica, inoltre, ha favorito la svolta verde dell’istituto. «Abbiamo a disposizione delle risorse che quest’anno redistribuiremo anche in tema di educazione ambientale», ribadisce il dirigente. Nei programmi di alunni, docenti e comitato anche giornate di sensibilizzazione, di cura e pulizia dei giardini scolastici, anche attraverso la piantumazione di piante e arbusti. In occasione della Festa dell’albero, infatti, trenta nuovi alberi tra thuya, ginestre, tamerici e viburni sono stati messi a dimora nelle aiuole.

Così la tutela del paesaggio e del territorio diventa la «parola» chiave su cui incentrare l’attività didattica, in ossequio all’articolo 9 della Costituzione. «Lavoreremo sul nostro paesaggio - concludono i docenti - in un progetto trasversale che spingerà i ragazzi a vivere il territorio, ad analizzarlo, curarlo, promuoverlo e tenerlo pulito».