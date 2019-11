Molfetta, trasportano la droga in taxi: arrestati dai Cc

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Molfetta, durante un controllo stradale allo svincolo Cola Olidda, hanno arrestato S.S. 33enne e A.P. 21enne, entrambi molfettesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, nella scorsa notte, infatti, hanno proceduto ad un controllo di rutine di un taxi, che viaggiava in direzione del centro di Molfetta.

Durante il controllo i Carabinieri hanno riconosciuto i due molfettesi, di cui uno già sottoposto ad una misura di prevenzione personale. Insospettiti, hanno approfondito l’accertamento, rinvenendo sul sedile posteriore dell’autovettura, tra i due occupanti, una busta con all’interno 200 grammi di marijuana. Inoltre uno dei due ragazzi è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di marijuana e di 185,00 euro in contanti. Sostanza stupefacente e soldi sono stati sottoposti a sequestro. Per i due è scattato l’arresto e sono stati rinchiusi nel carcere di Trani, in attesa di giudizio.