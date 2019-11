Bari, dopo aver spinto donna, liberiano tenta di lanciarsi da un muro in stazione: salvato da polizia

La polizia nella mattinata del 15 novembre scorso è intervenuta nella stazione di Bari Centrale di Ferrotramviaria, dopo che il personale ferroviario aveva controllato un cittadino straniero che, intorno alle 10, alla fermata Europa, aveva spintonato una donna che stava scendendo dal treno dopo aver terminato il turno di pulizie a bordo. L'uomo non aveva documenti, gli agenti l'hanno quindi identificato tramite il controllo delle impronte digitali. L'uomo, un trentenne di nazionalità liberiana, era arrivato in Italia a novembre e aveva presentato regolare richiesta d'asilo. La donna non aveva intenzione di querelarlo. Il giovane quindi è stato lasciato libero, ma poco dopo i poliziotti sono dovuti intervenire nuovamente in quanto si era arrampicato sul muro che divide la stazione della Ferrotramviaria da quella di Bari Centrale, un muro di un'altezza di 10 metri. Gli agenti sono riusciti ad afferrargli le gambe e l'hanno salvato, ma lui, in preda a una violenta crisi di nervi, si è scagliato contro di loro con calci e pugni. Al momento si trova nel reparto di Psichiatria del Policlinico.