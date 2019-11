Bari, indagini su fuochi d'artificio «notturni», 5 denunce: «Spariamo per festeggiare compleanni»

Dopo i frequenti episodi di esplosione di fuochi d'artificio a Bari, nei quartieri Libertà, Carrassi, San Pasquale, Madonnella e Japigia, specialmente nelle ore serali e notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli. Per il momento, grazie anche all'aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono state denunciate 5 persone: M.E. 37enne, M.G., 23enne, Z.C., 21enne, P.L., 18enne e V.V. 22enne, sorpresi o individuati e poi identificati mentre accendevano, in quattro diverse circostanze, dei fuochi, senza autorizzazioni.

I denunciati si sono giustificati con le scuse più disparate: da un festeggiamento per un 18esimo compleanno, all'aver appreso il sesso di un bambino che sta per nascere. Per il momento non sono stati riscontrati collegamenti con la criminalità organizzata. Nel quartiere San Pasquale è stata scoperta, su un terrazzo, una serie di fuochi illegali già esplosi. In corso accertamenti.