Alberobello, sparano contro casa e lui se la prende con la ex perchè incolpa il rivale

I Carabinieri della stazione di Alberobello e quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli, hanno arrestato S.G.P. 44enne, pregiudicato del luogo, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari, conviventi e lesioni personali. Nella tarda serata di ieri, l’uomo aveva telefonato al 112, in quanto, una volta rincasato, aveva trovato sulla porta d’ingresso alcuni fori di proiettile. Ai militari intervenuti, il 44enne aveva manifestato i propri sospetti sul conto di un uomo di Locorotondo, che sta frequentando la sua ex compagna e che, quindi, a suo dire, avrebbe agito per motivi di gelosia.

Dopo aver presentato la denuncia, verso le5 di questa mattina, il 44enne, una volta uscito dalla caserma, ha raggiunto l’abitazione della propria ex compagna 43enne e l’ha aggredita con calci e pugni, accusandola di avere una relazione con la persona che, secondo lui, aveva sparato contro la porta della sua abitazione. La 43enne è riuscita a fuggire, rifugiandosi in casa di un vicino da dove ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al Pronto soccorso dell’osppedale di Putignano dove le hanno riscontrato ferite guaribili in 15 giorni, mentre i Carabinieri, hanno rintracciato e arrestato il 44enne a casa sua. L’uomo su disposizione della competente L'uomo è stato rinchiuso in carcere.

Sono ancora in corso indagini per far luce sui fori di proiettile rinvenuti sulla porta d’ingresso di casa dell'arrestato.