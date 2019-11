Scomparsa Rocco Cea, il cordoglio del sindaco di Bari Decaro

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, esprime cordoglio per la scomparsa di Rocco Cea, che aveva raggiunto a maggio i 100 anni. «Bari - afferma in un messaggio il primo cittadino - perde un altro rappresentante della vita politica amministrativa del suo recente passato. Rocco Cea, leale e zelante servitore dello Stato e delle istituzioni locali».

«Nella sua vita professionale - aggiunge Decaro - come Dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, e nella sua lunga esperienza di amministratore locale, sia come consigliere comunale sia come assessore, ha sempre dimostrato grande senso delle Istituzioni che ha servito con rispetto, onestà e correttezza».

«A nome mio personale e della comunità barese - conclude - giungano alla moglie Maria e ai figli Ninni e Gino le espressioni del nostro profondo cordoglio e affetto».