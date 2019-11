Monopoli, non faceva la differenziata e non aveva mai ritirato il kit di bidoni: sanzionato ristoratore

Un ristorante del centro storico di Monopoli non aveva mai effettuato la raccolta differenziata e non aveva mai ritirato i kit per il servizio. Lo rende noto il comune barese in una nota. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo della Polizia Locale nel centro storico cittadino. Il titolare dell'attività era sprovvisto anche dei bidoni necessari.

I controlli continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e le attività che non conferiscono i rifiuti secondo quanto previsto dalle ordinanze in materia saranno regolarmente sanzionate. «Vorrei ricordare che la raccolta differenziata è un obbligo e non una scelta. Per questo, al fine di raggiungere quelle percentuali minime richieste dalla legge, abbiamo fatto partire i controlli», afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese. Che evidenzia: «Solo la scorsa settimana abbiamo incontrato i titolari di esercizi commerciali food e no food e delle attività commerciali del centro storico chiedendo non solo collaborazione ma anche che fossero parte attiva nelle scelte da prendere. Non è tollerabile che in una zona dove la raccolta differenziata è un obbligo da ormai diverso tempo, ci siano attività ancora sconosciute a questa pratica. Cattive abitudini che derivano dal passato che con il nuovo servizio stiamo cancellando e che non sono più una giustificazione. E le sanzioni che eleveremo ai trasgressori sicuramente potranno contribuire a debellarla».