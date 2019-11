Bari, spari contro palazzina a Japigia: si ipotizza «messaggio» fra malavitosi

Almeno 6 colpi di arma da fuoco, con molta probabilità di una pistola calibro 7,65 e di una mitraglietta 9x21, sono stati sparati questa sera a Bari contro uno stabile di via Archimede nel quartiere Japigia.

A segnalare l'accaduto alcuni cittadini che hanno udito i colpi sparati in rapida sequenza. Sul posto i carabinieri hanno trovato diversi bossoli e verificato che alcuni colpi hanno scalfito il vetro di una finestra e di un pilastro condominiale, mentre altri si sono conficcati nei muri.

Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scontro tra malavitosi, ma non si esclude un'azione intimidatoria. La sparatoria, che non avrebbe provocato feriti, è avvenuta nella zona che è lo storico quartier generale del boss Savino Parisi, attualmente in carcere, e dove risiedono alcuni degli arrestati nell'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che nei giorni scorsi ha portato a 24 arresti eseguiti dalla Polizia.