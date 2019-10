Triggiano, era ai domiciliari ma continuava a spacciare da casa: arrestato

La Guardia di Finanza ha individuato a Triggiano (Ba) un uomo, già ai domiciliari per reati di spaccio, che continuava la sua attività illecita da casa. i militari l'hanno raggiunto per un controllo, e l'hanno trovato visibilmente agitato: nel vano cucina, infatti, hanno scovato tre involucri con cocaina e hashish, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. L'uomo è quindi stato portato in carcere.