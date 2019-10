Bari, tentò di uccidere il padre, poi andò al bar: arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni, Luca Cantore, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato per aver accoltellato il padre. Il giovane non sopportava che il padre lo accusasse di condurre una vita sregolata. I fatti risalgono al 10 febbraio scorso e il ragazzo è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare.

I fatti risalgono alla notte del 10 febbraio scorso quando il giovane colpì il padre alla schiena e all’addome con un coltello, e poi andò al bar a bere con gli amici.

La vittima dell’aggressione si salvò dopo un difficile intervento chirurgico.

Le fasi dell’accoltellamento sono state ricostruite non senza difficoltà dagli investigatori che non hanno potuto contare sull'aiuto dei famigliari e dello stesso genitore che aveva dichiarato di aver avuto un incidente domestico mentre affettava il pane