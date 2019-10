Bergamo: il miglior assaggiatore italiano di Gorgonzola Dop è di Ruvo di Puglia

Antonio Fracchiolla, 44 anni, di Ruvo di Puglia è il miglior assaggiatore nazionale del Gorgonzola DOP. Fracchiolla, infatti, nell’ambito della 32esima edizione del World Cheese Awards appena conclusa a Bergamo, ha superato i 26 concorrenti, risultando il miglior assaggiatore per la categoria Gorgonzola.

Fracchiolla, laureato in Giurisprudenza è il responsabile commerciale di un’azienda che commercializza formaggi e prodotti alimentari. Insieme al corregionale Pietro Caliandro, hanno rappresentato la Puglia ai cosiddetti Oscar dei formaggi proventi da tutto il mondo. Organizzati da The Guild of Fine Food, i World Cheese Awards da oltre 30 anni premiano i migliori produttori del pianeta, dai piccoli artigiani ai grandi brand. 3.472 formaggi provenienti da 41 paesi, oltre 2.500 aziende produttrici, una giuria internazionale di 235 esperti, e 60.000 visitatori, tra specialisti, opinion leader e appassionati da tutto il mondo. L’ultima edizione tenutasi a Bergen, in Norvegia, l’Italia ha collezionato 175 Awards, di cui 13 Super Gold, 42 Gold, 60 Silver e 60 Bronze. Ben 4 dei 16 Top Cheeses finalisti erano italiani. Per la 32esima edizione si aspetta di superare il record di 3.500 formaggi, con la presenza di nuove nazioni produttrici, come Giappone, Barbados, Thailandia e Taiwan.

Ieri, nell'ambito di questa manifestazione si è svolto questo concorso, "Miglior Assaggiatore dell'anno 2019", organizzato da O.N.A.F. Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, la massima autorità italiana nell'ambito della conoscenza e valutazione del formaggio. A Bergamo, i 27 assaggiatori iscritti ad ONAF, selezionati, regione per regione, tra oltre 2000 assaggiatori in tutta Italia, ha visto la Puglia rappresentata, quindi, da Fracchiolla e Caliandro.