Optip e i suoi ologrammi conquistano Dubai: software barese è tra i primi 20 al mondo

BARI - Optip, un software di comunicazione in holopresenza attraverso realtà aumentata realizzato dall’impresa barese Predict, è tra le migliori innovazioni al mondo. È arrivata tra le prime 20 alla Dubai Future Foundation Competition e tra le prime 35 alla Supernova Challenge. Si tratta di una delle innovazioni di successo portate dalla Regione Puglia e da Puglia Sviluppo al Gitex Future Stars organizzata a Dubai, nell’ambito di Gitex Technology Week, la più importante fiera mondiale dedicata all’Intelligenza artificiale e all’innovazione tecnologica. Ne dà notizia l'assessore pugliese allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, che esprime soddisfazione perché «in Puglia vi sono risorse umane capaci di emergere con innovazioni uniche».

Predict è una piccola società specializzata in tecnologie innovative del settore sanitario e negli ultimi anni ha investito in progetti di ricerca e sviluppo, creando dispositivi del tutto nuovi per la diagnostica. Optip è un software complesso che utilizza la realtà aumentata e consente ad un utente di potenziare la propria vista integrandola con degli ologrammi utili allo svolgimento di una mansione. Ad esempio, un chirurgo può consultare un referto senza lasciare il bisturi o un tecnico può farsi guidare da un collega esperto collegato a distanza per una riparazione complessa. Predict ha gareggiato tra 800 partecipanti, classificandosi prima tra le 112 migliori startup per poi arrivare tra le 35 finaliste. Il progetto è stato considerato così innovativo da essere candidato dagli stessi organizzatori delle competizioni alla Dubai Future Foundation Competition, un’iniziativa del Fondo di investimento dell’Emiro che mette in palio un visto speciale (golden visa) per un sostegno concreto da parte dal governo di Dubai. Anche per questa competizione l’azienda è arrivata in finale, assieme ad altri 17 concorrenti.