L'Uniba ha un campione d'informatica, tra i migliori in Italia in cyber-sicurezza

Dieci Paesi europei si sono sfidati a colpi di attacchi informatici. Non è (in questo caso) una «guerra» tra servizi segreti, ma più semplicemente la competizione svoltasi nella sede del Parlamento della Romania, a Bucarest, tra studenti particolarmente dotati nel campo della cybersecurity. Tra i partecipanti italiani (cinque under 20 e cinque over 20; al momento di scrivere l’articolo, a competizione in corso, team azzurro secondo in classifica nella seconda e ultima giornata), c’è anche Davide Palma, 19 anni, di Apricena, studente del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari. Nei momenti di pausa (previste otto ore al giorno di attacchi e difese con un punteggio diverso a seconda delle difficoltà), pur essendo tra i migliori talenti europei della sua generazione, si schermisce («a prescindere dal risultato, è stata un’occasione per crescere sia nelle competenze tecniche, sia a livello umano imparando a fare gioco di squadra»), ma sa di avere la responsabilità di rappresentare il Dipartimento barese e addirittura l’intera nazione (prima della partenza è stato ricevuto, insieme con gli altri componenti della squadra, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza Gennaro Vecchione.

Davide, al primo anno universitario, ha dovuto superare una serie di prove: hanno concorso alla selezione per partecipare all’European Cybersecurity Challenge 4mila giovani italiani dai 16 ai 23 anni (quindi anche allievi della scuola secondaria superiore), di cui 360 nella provincia di Bari (dove si è distinto un giovanissimo di Putignano, iscritto al liceo scientifico dell’istituto Majorana-Laterza, talmente combattivo da essersi preparato frequentando lezioni private). «ll Dipartimento di Informatica dell'Uniba - afferma il direttore Donato Malerba - è ormai un riferimento a livello nazionale e internazionale (2.600 studenti tra Bari e Taranto, l’11% di donne, ndr). Quest’anno festeggiamo il cinquantenario dalla istituzione a Bari del corso di laurea in Scienze dell’Informazione, cui negli anni sono seguite le trasformazioni che hanno portato alla creazione del Dipartimento. Siamo riconosciuti dappertutto nell'area dell'intelligenza artificiale e, in particolare, dell'apprendimento automatico delle macchine che verrà sempre più utilizzato per migliorare la nostra capacità di rispondere agli attacchi informatici alla nostra privacy e alle nostre aziende. Le macchine grazie alle loro grandi capacità di calcolo useranno sempre più gli algoritmi per trovare anomalie in vaste quantità di dati. Inoltre un team tutto al femminile si sta interessando all’uso del deep learning per la sicurezza informatica, un settore del machine learning che si ispira al funzionamento del cervello umano e della sua rete neuronale per risolvere problemi complessi».

Le «coding girls» saranno al centro dell’evento che sarà ospitato dal Dipartimento il 16 novembre nell’ambito del tour nazionale che coinvolgerà dal 5 al 22 diecimila studentesse di quattordici città italiane».