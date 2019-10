Bari, getta dall'auto il mozzicone della sigaretta: multa da 100 euro

BARI - Il nucleo antidegrado di Bari, concepito e strutturato dal comandante Palumbo in occasione della sua nomina, in sintonia con le indicazioni dell'amministrazione comunale, continua i controlli sul territorio: grazie all'attenzione degli agenti preposti, un uomo è stato sorpreso in flagranza, mentre lanciava sul Lungomare Nazario Sauro dalla propria auto, un mozzicone di sigaretta che si depositava sulla sede stradale.

Al cittadino è stata immediatamente comminata una sanzione amministrativa di euro 100 per la violazione del collegato ambientale del 2015. «Sebbene trattasi di violazioni non semplici da contestare - spiega il comandante Palumbo - grazie allo spirito di abnegazione del corpo, continueremo a tutelare il decoro della nostra città e a reprimere le condotte contro il vivere civile».