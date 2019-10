Bari candidata a ospitare i leader del Med7, Decaro: «Opportunità unica per la città»

BARI - l sindaco di Bari, Antonio Decaro, «a nome della città», ringrazia il sottosegretario allo Sviluppo economico Mirella Liuzzi «per aver proposto Bari come sede del prossimo vertice Med7 che affronterà temi importanti per lo sviluppo dei Paesi dell’Europa meridionale, con l’obiettivo di promuovere i migliori prodotti locali tutelandoli da frodi e contraffazioni attraverso l’impiego di nuove tecnologie».

«Questa proposta - dice il primo cittadino - rappresenta il riconoscimento delle capacità organizzative e logistiche di cui la nostra città ha saputo dar prova negli ultimi anni, in diverse occasioni di rilievo internazionale. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare per confermarci una città accogliente capace di rappresentare al meglio il nostro Paese, con le sue peculiarità e la sua capacità di tenere insieme i saperi tradizionali e l’innovazione».