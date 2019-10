Rutigliano, Gdf trova 200 gr di "Cobret", l'eroina dei disperati

BARI - Da Scampia a Bari: arriva anche in provincia l'eroina dei poveri, conosciuta come Cobret, si tratta di un particolare tipo di eroina commercializzata principalmente in Campania. I finanzieri, durante un controllo in una strada poderale nell'agro di Rutigliano, hanno trovato un grosso involucro di plastica, sigillato con nastro adesivo. Al suo interno erano nascosti 200 grammi della cosiddetta 'eroina dei disperati'.

La sostanza di colore marroncino - ricavata dagli scarti dell’eroina e tagliata con sostanze tossiche - è stata quindi sequestrata. La sua assunzione viene attraverso iniezione della polvere sciolta in acqua con acido citrico ovvero inalazione diretta della stessa o dei fumi derivanti dalla sua combustione e gli effetti, di durata ridotta, causano un immediato senso di eccitazione nonché di onnipotenza e sembrerebbero essere simili a quelli di un morso di un cobra (da cui deriverebbe il suo nome. Continua quindi incessante l'azione di contrasto allo spaccio delle Fiamme gialle, che nella stessa giornata hanno arrestato anche un pusher ad Altamura di 36 anni che nascondeva negli slip 5 dosi di cocaina, marijuana e hashish.