Libri di Diritto nella spazzatura, avvocato di Adelfia: «Li ricicliamo noi»

Studiare non serve. Dei libri non si sa che farne e per questo motivo qualcuno pensa bene di buttarli in un cassonetto dei rifiuti. Non ha previsto, questo qualcuno, che un giorno un avvocato di Adelfia con studio legale a Bari, Leopoldo Di Nanna, per un caso fortuito e fortunato (per chi considera il libro qualcosa di prezioso) avrebbe ritrovato nell’immondizia libri riconducibili a un percorso universitario di giurisprudenza. «Mi avvicino a un cassonetto, come spesso accade in tarda sera per lasciare il pattume di studio, e questa volta trovo qualcosa che mai avrei voluto vederci dentro». Libri. «Tantissimi libri, anche recenti, di diritto, molti dei quali a firma di autentici maestri e professori universitari: Fiandaca, Musco, Veneziani, Alpa, Dominioni, Uricchio, Galgano e tanti, tanti altri». Di Nanna inizia dunque a recuperare quei volumi.

«Ricordo la mia cara sorella quando una volta mi sorprese a buttar via alcuni testi delle scuole medie e mi rimproverò non poco, perché la cultura, mi disse, non si butta via. Viviamo in un’epoca nella quale si dice che studiare non serva davvero a nulla- riflette Di Nanna, che è anche presidente di un’associazione di consumatori - . Mentre provvedo a salvare questi testi, intravedo anche moltissimi appunti universitari riconducibili a quasi tutti gli esami di Giurisprudenza e anche una tesi di laurea, che pure terrò con me e leggerò dalla prima all’ultima pagina. E penso a quale possa essere stato il motivo e lo stato d’animo che hanno indotto questa giovane dottoressa a buttar via tutti i testi dai quali ha studiato con la passione che emerge dai suoi appunti e dai libri consumati». Insomma, anche una tesi rilegata e il fatto di averla buttata via appare quasi un gesto di rigetto disperato. «Si legge nome e cognome, che non divulgherò ovviamente».

Da qui sorge un’idea: difendere la cultura attraverso un’iniziativa concreta. «Siccome evidentemente ci sono persone che intendono disfarsi dei propri libri per svariati motivi - spiega l’avvocato - guidando anche un’associazione di consumatori e frequentando spesso luoghi come le carceri, non sarebbe male rimpolpare quelle biblioteche. Sto dunque invitando tutti a contattarmi: anziché buttare via i libri possono darli a me o ai miei referenti. Ci sono mille luoghi, mille biblioteche dove c’è sete e bisogno, di cultura».

È sufficiente inviare una mail a info@forzadeiconsumatori.it oppure presidente@forzadeiconsumatori.it. La notizia, pubblicata sulla pagina facebook dell’associazione, in men che non si dica ha ricevuto tanti post di approvazione. L’amara conclusione dell’avvocato: «Oggi fare l’influencer o strappare qualche migliaio di mi piace virtuali conta ben più di un durissimo percorso di studi universitari. La laurea è, più che mai, un pezzo di carta».