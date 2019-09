Bari, parcelle gonfiate: condannato a 5 anni ex curatore fallimentare

l Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione l’avvocato civilista barese Gaetano Vignola, ex curatore di numerose procedure fallimentari. Vignola è stato ritenuto responsabile dei reati di peculato e falso, per essersi appropriato di circa 6 milioni di euro falsificando i mandati di pagamento di otto procedure fallimentari, alterandoli con l’aggiunta di cifre per gonfiare gli importi.

I fatti contestati risalgono agli anni 2007-2010. Per altri tre coimputati, accusati in concorso con Vignola di corruzione in atti giudiziari, l’imprenditore Sergio Rossi, il commercialista Lorenzo Ferrari e Michele Di Lella, fiduciario e collaboratore dell’azienda di Rossi, i giudici hanno dichiarato la prescrizione. Questa seconda vicenda risale al 2008. Secondo l'accusa Vignola avrebbe ricevuto la somma di 260 mila euro per favorire l’imprenditore in una procedura fallimentare.

Il pm Marco D’Agostino aveva chiesto per Vignola la condanna a 9 anni di reclusione e per gli altri il non doversi procedere per prescrizione. La difesa di Vignola aveva chiesto la riqualificazione del peculato in truffa, non condivisa dai giudici. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.