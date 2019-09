Bari, spacciava in moto ma girava senza patente e assicurazione: arrestato

Se ne andava in giro a bordo di una moto senza assicurazione e senza patente: elementi che hanno spinto gli agenti a un contorllo più approfondito scoprendo che si trattava di uno spacciatore. In manette è finito il 21enne Domenico Campo, di Grumo Appula ma domiciliato nella città vecchia.

Il giovane è stato fermato per controllo sul lungomare Starita mentre era a bordo di una moto: gli agenti hanno scoperto che era senza patente ed il mezzo era sprovvisto di assicurazione nonchè aveva la revisione scaduta.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 bustine contenenti marijuana, custodite all’interno di un borsello a tracolla, la somma di 845 euro in contanti e 2 smartphone. Il controllo nella sua abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 55 bustine in cellophane contenenti marijuana, 594 bustine in cellophane vuote, un cutter con 6 lame di ricambio, 2 bilancini di precisione, nastro isolante ed una cucitrice con punte di ricambio.

La moto, la sostanza stupefacente, il denaro contante e tutto il materiale rinvenuto presso la sua abitazione sono stati sequestrati mentre il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.