Conversano, mostra di nudi a due passi dalla Cattedrale: è polemica

Sono bastati due manifesti che reclamizzano la mostra «Nude» dei grandi fotografi Letizia Battaglia e Roberto Timperi, esposti sul balcone del Castello, per scatenare lo sdegno e la riprovazione di alcuni residenti che gridano allo scandalo. Motivo? L’esposizione pubblica, a due passi dalla Basilica Cattedrale e dall’Episcopio, di corpi femminili nudi, seni in vista, corna «rock», bambini che potrebbero urtare la sensibilità di molti.

Non c’è bisogno di andare a recuperare gli scritti di Freud per ricordare che la vita sessuale inizia ad essere ben presente sin da bambini, basterebbe pensare al banalissimo fatto che il seno materno è per tutti quanti noi il primo oggetto d’amore che incontriamo nella nostra esistenza. Ma perché allora tutto questo clamore? Perché ribellarsi a dei manifesti «colpevoli» di esporre ritratti con seni e forme femminili?

Lo stato attuale della polemica è proprio questo, almeno stando alle dichiarazioni di chi contesta la scelta degli organizzatori ed infiamma i social: «Mi piace l’arte e mi piacciono molto anche le foto della Battaglia. Semplicemente, sarebbe stato il caso per l’esterno di scegliere altre sue foto, queste sono oscene».

A queste posizioni se ne aggiungono di simmetriche ed opposte, da parte dell’amministrazione comunale che ha affidato quello spazio pubblico agli organizzatori della mostra, che col sindaco Pasquale Loiacono rivendicano la bellezza e il messaggio culturale delle foto sui cartelloni: «Sono foto d’arte. Quanto al nudo, televisione e pubblicità ci hanno abituati a ben altro».

Eccoci allora tornare di nuovo al vero problema, molto più antropologico che non estetico forse: il corpo delle donne, pietra dello scandalo, specie se a parlarne continuano ad essere gli uomini, o allo stesso modo le donne attraverso un «discorso» che appartiene agli uomini, essendo stato forgiato storicamente soprattutto da quest’ultimi. E forse non basta nemmeno dichiararsi «femministe» (bisogna pur chiedersi quale femminismo, ne esistono molte tipologie differenti) per accettare nel suo fascino e mistero il «corpo», femminile o maschile che sia, totalmente esposto, nudo e fragile, per ciò stesso incomprensibile e quindi «spaventoso».

Ed è certamente molto spaventata la professoressa Francesca Virgilio, milanese, appena uscita da un bed and breakfast del centro storico che grida la sua accusa: «È uno scandalo. Sulla piazza passano i bambini, vi sembra opportuno che vedano donne nude? Potevano scrivere il nome della fotografa sul balcone e affiggere all’interno le foto oscene». A questo appello potrà forse dare risposta l’organizzatore. L’arte, dal canto suo, non può rispondere a questa domanda, può soltanto metterla in discussione, depotenziandola attraverso il solo semplice fatto di continuare ad esistere nel corso dei secoli, esistere così com’è, fragilmente, meravigliosa nuda arte. La polemica si è spostata anche sul fronte politico con l’opposizione che ricorda all’amministrazione Loiacono di non aver voluto in piazza Castello le sagre e le braci, per rispetto al salotto buono della città d’arte