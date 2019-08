Bari, ambiente e clima: la Fiera del Levante apre ai problemi

BARI - Non solo Campionaria. Non solo affari, scambi e divertimento. L’edizione numero 83 della Fiera del Levante apre all’economia circolare e all’educazione ambientale. I grandi temi internazionali che hanno animato il dibattito globale nel 2019 si tuffano nel cuore della classica Campionaria di settembre. Tradizione e futuro insieme, ancora una volta.

E gli organizzatori confermano: sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale l’83esima edizione della Campionaria generale internazionale, intitolata «Dove pulsano le idee», organizzata da Nuova Fiera del Levante, in programma dal 14 al 22 settembre. Anche nel logo, frutto della creatività di Push Studio, c’è il segno dei contenuti su cui Nuova Fiera del Levante sta lavorando: un cuore da cui si propagano fasci di luce che avvolgono e producono energia buona e pulita.

«Gli scioperi del clima degli studenti stanno richiamando i decisori internazionali alle proprie responsabilità e a livello mediatico c’è molta attenzione sul messaggio potente che sta scuotendo le coscienze», commenta il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi.

I fili conduttori dell’edizione 2019 saranno dunque il cambiamento climatico, la transizione energetica, l’innovazione tecnologica, il futuro del lavoro, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, la salute e la sicurezza alimentare, ma anche educazione e formazione continua, cooperazione internazionale, infrastrutture e mobilità sostenibile, dialogo interreligioso, protezione dell’ambiente e sviluppo economico. Nove giorni di dibattito di respiro mondiale con nomi di altissimo livello, ancora rigorosamente top secret.

Per il resto, il cantiere all’interno della Fiera è già in fermento. Sull’onda del successo della scorsa edizione, ad esempio, ecco raddoppiati gli spazi della prima fiera pugliese del design autoprodotto. «HandMade», questo il suo nome, organizzata dalla Fiera del Levante ed Unioncamere Puglia. Nell’edizione sperimentale della scorsa Campionaria «HandMade» ha riscosso un successo tale da essere stata considerata come la vera novità da presentare alle istituzioni nazionali. Spazio per la creatività in cui prestare attenzione verso l’eccellenza, luogo d’incontro tra appassionati ed operatori di settore, tra studenti e maestri artigiani, tra istituzioni e cittadini, designer autoproduttori, artisti, startup ed imprese consolidate, enti pubblici e mondo accademico.

Quest’anno, dunque, forte del suo successo, HandMade sarà organizzata su una superficie complessiva di oltre 1.000 mq, anche meglio riconoscibile. Un grande spazio espositivo riservato alle imprese, botteghe, designer che potranno presentare e vendere le proprie creazioni, e che vedrà la presenza di iniziative e progetti istituzionali, incontri, convegni e mostre internazionali, laboratori per il pubblico e per le scuole.

Non meno attenzione sarà riservata all’innovazione tecnologica. Come ha spiegato Alessandro Ambrosi: «L’innovazione tecnologica in ogni settore è l’elemento di propulsione per costruire un domani migliore».

Occhio dunque a «Make Star Bari», startup che vede in prima linea il movimento maker e la promozione della cultura digitale. Gli espositori consentiranno ai visitatori della Campionaria di inventare e costruire strumenti elettronici, scoprire e provare tutti i segreti della stampa tridimensionale, esplorare mondi in realtà virtuale, cimentarsi in prima persona in tantissime attività che rappresentano il futuro dell’economia italiana e mondiale. Tutti potranno diventare protagonisti di uno straordinario spettacolo tecnologico organizzato da Nuova Fiera del Levante in collaborazione con «Maker Faire Rome» e con il supporto di «Alumni Mathematica» e «The Impact Hub Bari».

E poi lo spettacolo, quello di musica ed esibizioni, anche questo nel segno della nuova era della Campionaria 2019: non solo palcoscenico, ma anche live show, artisti di strada, giochi di luce. Come lo spettacolo delle luminarie firmato «Mariano Light»; per tre volte al giorno in viale Boscolo replicheranno uno spettacolo originale e imprevedibile. Oppure il musical anni ’80 e ’90 di Alessandro Greco. L’eclettico artista tarantino si esibirà sul palcoscenico antistante l’ingresso monumentale. E la performance di Francisco Rojas, acrobata cileno professionista.

La grande incognita della Nuova Fiera del Levante 2019 rimane però chi avrà l’onore e l’onere di inaugurarla, la mattina del 14 settembre. L’edizione 2018 vide la presenza del presidente del Consiglio, il pugliese Giuseppe Conte. La crisi di governo infiamma la fine dell’estate, mai più fumosi sono stati i contorni nella storia repubblicana. I cantieri sono aperti. A questo punto, in ogni campo.