Storia di Rosanna, laureata a 20 anni grazie alla «primina»

Classe agosto 1998: a vent’anni ha già una laurea in Economia e commercio conseguita con 110 e lode. Un percorso brillante che le permetterà di entrare prima dei suoi coetanei nel mondo del lavoro. Tutto grazie alla cosiddetta «primina» che la sua mamma si è ostinata a farle fare nonostante la normativa lo consentisse solo ai bambini nati entro il 30 aprile del 1998.

Protagonista di questa storia è la barese Rosanna Strippoli. Altro che perdere un anno di giochi… lei oggi è fiera del traguardo raggiunto. «Come tutti gli adolescenti – spiega Rosanna Strippoli - ho sempre avuto la tendenza ad entrare in contrasto con quello che dicevano i miei genitori. Però, su questo aspetto siamo sempre stati tutti d’accordo. Parlando con mia madre più volte le ho fatto notare quanto avessi apprezzato la sua scelta. Un anno sottratto alla mia infanzia? Ma no... È vero. Sono sempre stata considerata la piccola del gruppo, sia nel contesto scolastico che extra scolastico, sportivo e universitario, ma questo percorso mi ha tanto aiutato. Ho dovuto fare dei sacrifici… però sono consapevole del fatto che se s’intende raggiungere degli obiettivi, è necessario impegnarsi molto. Il motto dei miei genitori è sempre stato: “chi semina raccoglie”… Oggi è diventato anche il mio. Guardando al futuro, penso prima di tutto alla laurea specialistica. Il mio obiettivo è chiaro: non ho voglia di andar via dalla mia terra perché, se ci sono le capacità, i traguardi si possono raggiungere anche in Puglia. Quindi, non rientrerò nel lungo elenco dei cervelli in fuga perché credo nelle opportunità che la mia terra può offrire».

È fiera della figlia mamma Annamaria: «Penso a quel famoso anno durante il quale, prima dell’entrata in vigore della legge, fu bloccata la primina a tutti i bambini nati dopo l’8 maggio. Andai dal provveditore e riuscii a recuperare la circolare senza la quale mia figlia non avrebbe potuto fare gli esami. Fu una vicenda più unica che rara. Gli sforzi sono stati tutti ripagati».