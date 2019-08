Bari, come funziona il Reddito di Cittadinanza? Solo in pochi ai seminari in Fiera

BARI - Nessuna folla oceanica, solo una ventina (sui centosettanta convocati giornalmente) tra i destinatari del reddito di cittadinanza ha risposto presente alla convocazione perentoria inviata dall’Arpal (Agenzia regionale per il lavoro della Puglia) per conto della casa madre nazionale (Anpal). Nessuna ressa quindi nei viali della Fiera del Levante, placidamente vuoti sullo sfondo della calura d’agosto, anche perché degli oltre 23mila beneficiari della misura, residenti in Terra di Bari - per la precisione i dati diffusi dall’Anpal parlano di 23.176 domande di Reddito di cittadinanza accolte - solo in 500 sono già stati invitati, mentre gli altri saranno via via gradualmente sollecitati a presentarsi al non meglio definito seminario informativo.

Obiettivo: essere meglio eruditi in relazione a benefici e obblighi collegati al sussidio di Stato.

Qualcuno da solo, chi accompagnata dal fidanzato, chi dai genitori. Così sono giunti nella sede dell’Arpal intorno alle 9, come da convocazione, per partecipare ad una delle due sessioni della seduta informativa, dopo aver espletato l’iter relativo alla registrazione dei partecipanti stessi. Saletta dedicata all’incontro quantomai blindata - chissà perché poi? - con divieto anche di scattare foto o fare filmati, e col commissario straordinario Arpal Massimo Cassano che arriva un’oretta più tardi per dare la personale versione dei fatti. Non senza polemica. «Ma dove le mettevamo 23mila persone tutte in una volta? Le lettere sono state inviate a scaglioni, convocando una settantina di persone al giorno per un totale di circa cinquecento aventi diritto al reddito di cittadinanza, altrimenti non sarebbero bastati tutti gli stand della Fiera del Levante», dice rivolgendosi ai giornalisti.

«Questa iniziativa la stiamo facendo in tutte le province pugliesi per conto dell’Anpal, non capisco perché a Bari c’è stato tutto questo clamore - aggiunge - A Brindisi, Taranto e Lecce, i seminari si stanno tenendo presso i Centri per l’impiego, a Bari invece non abbiamo sale per ospitare così tanta gente, quindi abbiamo dato la disponibilità della nostra sede alla Fiera del Levante», spiega ancora.

Insomma la temuta invasione si è ridotta a un paio di dozzine di persone che ieri mattina hanno partecipato al seminario informativo al pari di quanto accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Il motivo dell’improvviso aggiornamento? Rendere edotti i beneficiari del sussidio sul da farsi in merito sia all’iscrizione presso il Centro per l’impiego sia all’obbligo di comunicare la propria immediata disponibilità a lavorare.

È lo stesso commissario di Arpal a precisare che l’invito - in realtà una vera e propria convocazione con tanto di minaccia di sanzioni per gli assenti ingiustificati - È stato inviato ai primi 500 soggetti residenti della città metropolitana destinatari del reddito di cittadinanza, la cui domanda è già stata accettata.

In ogni caso, a margine di contestazioni e critiche, Cassano ci tiene anche a precisare che non ci saranno conseguenze alcune per i tanti che hanno scelto di restare al mare. Saranno semplicemente riconvocati. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma perché temere tanto l’attenzione dei media attivati non già da una velina di qualche ufficio stampa, ma da una sibillina lettera di convocazione?