Bari, in Fiera la Woodstock del Reddito di cittadinanza: convocati 23mila beneficiari

BARI - Si attendono folle oceaniche. Quando si racconterà ai nipoti, per quanti sopravvivranno, si dipingerà l'invasione dei primi di agosto in Fiera del Levante, paragonandola a quando la Vlora entrò nel porto di Bari con 20mila disperati attaccati alla chiglia. Anzi i numeri saranno di molto superiori.

L'Arpal (Agenzia regionale per il lavoro) Puglia ha inviato una lettera di convocazione rivolta a «tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza» invitandoli a presentarsi il 2 agosto presso la propria sede, appunto in Fiera del Levante, per «partecipare ad un seminario informativo sul Rdc».

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Anpal (l’organismo nazionale rispetto al regionale Arpal) e aggiornati al 23 luglio 2019 le domande di Reddito di cittadinanza accolte su Bari sono 23.176, se anche solo tutti quanti hanno ottenuto il beneficio, e ricevuto la lettera per la stessa data, decidessero di «accogliere l'invito», gli stand fieristici sarebbero letteralmente presi d'assalto.

A meno che la convocazione non sia stata inviata a gruppi ben definiti di beneficiari, a cinquanta alla volta, per esempio, o mille, o tutti quelli che hanno il cognome che inizia per «A», o in base ai tempi di erogazione del contributo, i numeri potrebbero essere da invasioni barbariche.

Tanto più che la lettera/invito datata 24 luglio e firmata dal responsabile del Centro per l'impiego di Bari, Luca Dibello, non è una blanda preghiera ad esserci, ma un vero e proprio ordine, tanto che «la mancata presentazione potrà essere giustificata solo attraverso valida documentazione probante». Per intenderci, non basterà una semplice telefonata per smarcarsi, ma si dovrà presentare un documento ufficiale e per motivi specifici e dettagliati: un certificato medico se si sta male (basterà comunicare solo il codice, come si fa in ufficio, o bisognerà presentare il foglio di carta?), la cartolina di chiamata alle armi (manco stesse scoppiando la guerra), un certificato di stato di gravidanza (a rischio o in generale? rilasciato da un medico o basta il test della farmacia?), una citazione del tribunale (ubi maior...), gravi motivi familiari (vale il: devo portare il figlio al mare altrimenti mi devasta casa?) o un impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore (che sembra il vecchio «varie ed eventuali» che si metteva tra le motivazioni per chiedere l'assemblea di classe al liceo...).

E che l'invito sia minaccioso si capisce anche dalla chiosa della lettera: «La non partecipazione sarà causa di segnalazione ai sensi della L.26/2019», cioè la norma che ha introdotto il Rdc e che ne disciplina l'erogazione e la eventuale decadenza dal diritto.

La notizia di questa convocazione disorienta non poco i sindacati, presi alla sprovvista. «Da quanto si legge è come se si stesse organizzando la Woodstock barese del reddito di cittadinanza – ironizza il segretario generale Cisl Bari, Giuseppe Boccuzzi -, e non si capisce se si dovranno presentare solo i singoli beneficiari o tutto il nucleo familiare. La misura del reddito di cittadinanza è familiare, a rigor di logica ad un “seminario informativo” dovrebbero andarci tutti».

Facciamo un po' di conti: su 23.176 domande accolte, facendo una media di nuclei familiari di poco meno di tre persone, si può arrivare ad oltre 58mila tra uomini, donne e bambini, che alle 9 di mattina con il loro bel documento di identità, codice fiscale e la card (per chi ha già ottenuto il beneficio) o la mail/sms, per chi ha solo vista accolta la sua domanda, si dovranno mettere in fila ordinata per entrare presso gli uffici Arpal in Fiera.

Solo lo stadio San Nicola potrebbe contenerli, come già fatto per gli albanesi della Vlora al vecchio stadio, magari con tanto di elicotteri che spruzzano acqua per evitare i colpi di caldo (siamo pur sempre al 2 agosto) e che nell'attesa lanciano panini e bottigliette di acqua... Si profila un nuovo girone da inferno dantesco.

Quello che non è ben chiaro è il motivo di questo seminario: si deve spiegare come spendere i soldi? E perché farlo ora e non prima che le persone abbiano presentato domanda?

«Questa storia sembra tanto un'operazione di marketing da parte dell'Arpal Puglia – si mormora tra quanti si sono trovati tra le mani questa lettera -. Forse si vuole dire a quanti hanno avuto i Rdc “Noi ci siamo”».

«Sembra la “chiamata in sala” che il vecchio ufficio di collocamento faceva quando ti doveva proporre un lavoro – mette in evidenza un altro addetto ai lavori -, anche allora, se non ti presentavi, decadevi dal diritto e venivi depennato dalle liste di disoccupazione, a meno che non inviavi idonea documentazione del perché non ti eri presentato».

Da fonti dei pentastellati baresi, tra l’altro, si dice che il 2 agosto il ministro Luigi Di Maio potrebbe essere a Bari. Coincidenze?

Sindacati scettici. Quello che non è ben chiaro è il motivo di questo incontro: sarà spiegato come spendere i soldi?

Ancora dubbi sull’utilizzo delle card«Spesso i cittadini sono confusi dalla modalità di calcolo dell’importo realmente spettante»