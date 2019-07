«Trasformare la crisi in opportunità»

«Abbiamo saputo Interpretare la recente crisi come un’opportunità, offrendo competenza, disponibilità tenacia e un impeccabile spirito di squadra». Festeggia 10 anni di attività la società Lara, una smart factory nata il 16 Luglio 2009 da un'idea dei fratelli Marco e Luca Lacedra. Entrambi giovanissimi, dopo le lauree rispettivamente in Marketing e Comunicazione d’azienda e Economia e Organizzazione aziendale, nel pieno della crisi rompono gli indugi ed armati di coraggio ed intraprendenza decidono di fare impresa e di contribuire con il loro impegno allo sviluppo del territorio. Nella zona industriale di Modugno, nasce cosi Lara, una azienda specializzata in servizi di consulenza, ingegnerizzazione dei processi produttivi e commercializzazione dei prodotti destinati alla grande industria. «Abbiamo saputo interpretare la recente crisi come un’opportunità – spiega Marco Lacedra che a 19 anni inizia la sua avventura imprenditoriale - grazie agli investimenti effettuati

proprio nel Mezzogiorno, l’azienda ha acquisito negli ultimi anni importanti quote di mercato ed ora punta con decisione oltreconfine, sui Paesi in forte via di sviluppo».

Un «core business» pensato per fornire, assistere ed attrezzare a 360° macchine utensili e grossi impianti industriali dedicati, in particolare, alle lavorazioni di tutta la componentistica dei settori aerospace e automotive. Oltre a fornire articoli tecnici i per la lavorazioni di acciai tradizionali, superleghe aeronautiche e di materiali compositi quali fibra di carbonio, kevlar, honeycomb.

Tra le maggiori specializzazioni aziendali, rientrano anche le lavorazioni di finitura delle superfici lavorate, lubrificazione e filtrazione.

Anche per questo Lara, negli ultimi anni, ha saputo affermarsi come partner affidabile per grandi realtà aziendali e multinazionali, con un servizio di assistenza tecnica e commerciale capace di soddisfare ogni esigenza. Un percorso che ha portato l’azienda dei Lacedra alla certificazione ISO 9001:, un sistema di Gestione della Qualità innovativo dei processi aziendali. Un’azienda flessibile, versatile e moderna, capace di diversificare il business affiancando al settore prettamente

meccanico anche quello alimentare e del packaging industriale per diventare, in poco tempo, importante referente del settore

per il sud Italia. «Fare impresa è complesso ma allo stesso tempo molto stimolante. Nello scenario economico attuale – conclude Luca Lacedra - le aziende non devono smettere di investire in formazione, la leva fondamentale per avviare processi di aggiornamento continuo e recuperare competitività».