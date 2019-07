Modugno, a 13 anni bullizzata dalle compagne, anche la notte prima dell'esame

La conclusione degli esami di licenza media è stata (forse) la fine di un incubo per Alessandra (nome di fantasia). Ma non per una questione di profitto. Tredici anni, alunna di una scuola secondaria di primo grado di Modugno, ha superato le prove brillantemente (venerdì scorso l’orale) ed è in attesa del giudizio. «Il coordinatore e la professoressa d'italiano – afferma la madre - hanno fatto i complimenti a mia figlia. Dovrai continuare ad affrontare la vita, le hanno detto, con lo stesso spirito con cui hai affrontato questo ostacolo». Se non fosse che per la ragazza, l’anno scolastico si è rivelato un inferno. «Le compagne di classe si sono coalizzate contro di lei - racconta -. L’episodio che mi ha molto turbato è stata la pubblicazione sul profilo social di una di loro di una fotografia scattata a Londra in occasione della gita scolastica fatta a fine aprile. Le hanno coperto il volto con un pupazzetto, un modo per escluderla ed emarginarla. La gravità sta anche nel fatto che sia stata diffusa proprio la sera prima dell’esame, un modo per colpirla a poche ore da un appuntamento così importante. “Mamma”, mi ha detto, “guarda la foto”. È stato un colpo al cuore. Certo, c’erano stati dei segnali in precedenza, ma non immaginavo una tale cattiveria.

Mi sono resa conto di quanto la situazione fosse più grave di quanto immaginassi. Ho cominciato a investigare e sul diario ho trovato alcune frasi scritte. “Mamma e papà, per favore, aiutatemi”. Lei a volte manifestava disagio, ma poi tendeva a chiudersi. Ho ripercorso i mesi, ho ripensato a quando non voleva andare a scuola perché non si sentiva bene. Poi ho notato l’ansia che aveva al momento del rientro, ma lo addebitavo soprattutto ad altro, ad esempio alle interrogazioni. Poi, pian piano sono arrivati alcuni segnali: “Mamma, in aula non mi sento a mio agio con i compagni”».

I comportamenti tipici del bullismo sono andati man mano intensificandosi. La spavalderia arrogante e sfrontata, l’atteggiamento di sopraffazione, le violenze psicologiche perpetrate hanno sfiancato una adolescente «semplice, ingenua, evidentemente vista come una bambina all’interno di un gruppo che probabilmente cominciava ad avere altri interessi. E così hanno iniziato prima a non salutarla, poi a non invitarla alle feste, coinvolgendo anche alcuni maschietti e poi, pian piano, anche la sua migliore amica. Le facevano battute poco gentili. Una volta le dissero “hai i capelli gonfi” e qualcuno rincarò: “ma se è tutta gonfia”. E giù con le risate. Nell'ultimo quadrimestre Alessandra ha saltato la scuola per parecchi giorni. Si sfogava, a volte piangeva, domandava perché la facessero sentire diversa. Ma, ripeto, cercavo di spiegarle che sono atteggiamenti purtroppo frequenti. Insomma, la invitavo a non prendersela troppo, anche perché di questa condizione di disagio avevo informato i professori. Evidentemente, ne ho sottovalutato la portata».

L’attenzione dei docenti è fondamentale in questi contesti. «Devo ritenere - commenta con amarezza - non si sia riusciti a intervenire abbastanza o nella maniera giusta. E quando è apparsa quella foto ho segnalato l’accaduto a un insegnante. Gli ho detto che prima di pensare ai voti, ci dobbiamo preoccupare di fare in modo che i nostri alunni siano persone dai sani principi perché altrimenti si fallisce come educatori. Ho peraltro sottolineato l’omertà, grande protagonista in questa vicenda, perché nessun genitore, a parte forse uno, e nessun amico si è fatto avanti per denunciare.

Il docente ha ammesso la serietà della situazione, mi ha assicurato che avrebbe informato il Consiglio di classe e che poi che avrebbe preso, insieme con i colleghi, delle decisioni dure. Mah! Vedremo. Per fortuna adesso questo stillicidio è finito, sebbene Alessandra continui a non uscire di casa e a voler rimanere da sola. Sto valutando un percorso di psicoterapia. Per fortuna ha i suoi libri. Ora sta leggendo una storia di Jorge Bucay, Il valore dell'anello. Non è un caso. C’è un nesso tra la sua situazione e la morale del libro. Così come per l’anello del racconto, anche una persona, a maggior ragione, deve essere valutata da chi è esperto, da chi comprende chi ha di fronte.Lo ripeto sempre a mia figlia: non pretendere che chiunque sia in grado di scoprire il tuo vero valore. Chi se ne accorgerà, avrà trovato un gioiello».