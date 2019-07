«Brasiliani porci», bufera su 22enne barese campione di e-sports

Ha 22 anni, si chiama Ettore Giannuzzi ma tutti lo conoscono con il nickname di «Ettorito». E' considerato il Cristiano Ronaldo degli esports. Negli ultimi 10 anni ha inanellato una serie innumerevole di successi, dai Mondiali agli Europei, passando dai campionati italiani alle Olimpiadi. Su Pes, videogioco di simulazione calcistica, è un talento puro. Questa volta, però, il suo nome finisce sulle pagine dei giornali internazionali non per le sue imprese sportive, ma per uno sfogo che ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulle pagine online di Globo, uno dei più famosi network televisivi brasiliani.

Sabato scorso, dopo aver perso un’accesissima finale mondiale, ha preso in mano il suo telefono e ha impresso su Facebook la sua rabbia, definendo «ridicoli» e «porci» alcuni tifosi brasiliani che erano sugli spalti. Parole che hanno fatto sobbalzare i media sudamericani, che hanno etichettato il player italiano come «razzista», citando anche un commento del papà del 22enne che ha paragonato i tifosi carioca a «scimmie». Post successivamente rimossi e sostituiti con le scuse di Ettorito. "Non ho niente contro il popolo brasiliano - le sue parole - ma solo contro coloro che mi hanno insultato per 120 minuti (durata della partita)».

Quanto accaduto risale a sabato scorso, nella gara conclusiva del weekend del torneo all’Emirates Stadium dell’Arsenal - a Londra - che ha ospitato le finali della Pes League 2019, il campionato mondiale di fine stagione dedicato ai player del videogioco calcistico. Ettorito, già due volte iridato e detentore del titolo, partiva con i favori del pronostico contro il francese Rachid «Usmakabyle» Tebane. Ma l’incontro si è chiuso in favore dell’avversario per 4-3, destinando al pugliese solo la medaglia d’argento. Una delusione mal digerita dal 22enne che si è detto «schifato» per la «condizione pietosa" dell’incontro a causa di «50 brasiliani che hanno alzato le mani e hanno buttato una parte della sedia addosso a mia madre». "Troppo facile vincere un torneo con 50 persone che t'insultano - ha scritto Giannuzzi -, che si permettono di ingiuriarmi senza un motivo valido».

Gli screzi con il tifo brasiliano, tra cui anche alcuni player già fuori dal torneo, risalirebbe ai giorni precedenti, quando l’Italia è stata eliminata nella fase a squadre. Ma Ettorito e la «torcida» carioca si sono punzecchiati più volte anche in passato. Inevitabile, dunque, lo schieramento a favore del francese nella finale e la reazione dell’italiano che però, oltre alla rumorosa esultanza, si è fatto immortalare anche in gesti offensivi nei confronti degli spalti durante la diretta streaming mondiale.

Sull'episodio si attendono ora le decisioni di Konami, la società proprietaria del videogioco e organizzatrice dell’evento, che potrebbe non solo prendere provvedimenti disciplinari ma anche modificare il regolamento per garantire una maggior sicurezza degli atleti negli eventi futuri.