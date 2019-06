Caldo, a Bari in Tribunale senza toga: l’emergenza continua

BARI - «Non si riesce a capire come mai il ministero della Giustizia continui a non inviare al sindaco la bozza del protocollo d’intesa sull’edilizia giudiziaria. Se era già pronto per essere firmato il 28 maggio scorso, a quasi un mese da quella data e a seguito dell’ennesimo rinvio, è incomprensibile perché la città non debba sapere ancora cosa contenga». Il presidente della Camera penale di Bari, Gaetano Sassanelli, non usa giri di parole. E punta il dito contro via Arenula.

Il nervo edilizia giudiziaria resta scoperto. Da un lato le incertezze sui tempi per la realizzazione del futuro Polo giudiziario annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che, in accordo con il Comune, dovrebbe essere realizzato nel quartiere Carrassi, lì dove oggi sorgono le ex casermette. Dall’altro la quotidianità di una giustizia frammentata tra sette sedi distanti tra loro e che da oltre un anno, a seguito della dichiarazione di inagibilità del palazzo di Giustizia di via Nazariantz, sta rendendo la vita dei penalisti baresi davvero impossibile. Per non parlare dei disagi per i cittadini troppo spesso costretti a girovagare tra gli uffici giudiziari, nella speranza di trovare quello giusto.

Mentre in via Dioguardi, sede provvisoria individuata da Bonafede per ospitare gli uffici penali di primo grado (i lavori per realizzare le aule del dibattimento procedono senza sosta, ricavando spazi e volumi o chiudendo il porticato in misura comunque inferiore da quella ipotizzata dal ministero), lo stesso Tribunale interviene per provare a migliorare le condizioni in cui si svolgono le udienze.

A Modugno, nella ex sezione distaccata dove hanno trovato casa la prima e la seconda sezione penale (il dibattimento), pm e avvocati sono stati ufficialmente autorizzati a partecipare alle udienze senza indossare la toga in quanto gli impianti di condizionamento dell’aria non ci sono. E chissà cosa accadrà a Poggiofranco da settembre quando, salvo imprevisti, tutta l’attività penale di primo grado si trasferirà nella torre Ex Telecom. «L'edificio non nasce come un Palazzo di giustizia, dunque per sua definizione aperto al pubblico. Lo sapevamo, ma tra le altre opzioni è certamente la migliore. Ciò non toglie che in autunno, i disagi saranno importanti considerando quante migliaia di persone tra avvocati, magistrati, cancellieri, polizia giudiziaria, imputati, testimoni, pubblico frequentano ogni giorno un Palazzo di giustizia a carattere sovracomunale. Intanto, continuiamo a fare la spola tra Modugno, Bitonto, Poggiofranco, piazza De Nicola, carcere, Giudice di Pace. In via Dioguardi, le aule che stanno costruendo sono lillipuziane. Sarà complicatissimo lavorare. È indecoroso per la stessa immagine della Giustizia».

Gli avvocati hanno dimostrato che di sacrifici se ne possono fare e ne sono stati fatti, persino lavorando come se il Tribunale fosse un suq. Ma della contropartita, spiegano, nessuna traccia. «La firma del rinnovo del protocollo d’intesa continua a slittare», lamenta Sassanelli. Il ministero della Giustizia, aveva convocato Comune, Agenzia del Demanio e Provveditore per le opere pubbliche il 20 giugno scorso per firmare il nuovo protocollo d’intesa per realizzare il Polo della Giustizia barese. La convocazione era stata fissata per il 28 maggio, ma poi era stata rinviata per ragioni elettorali. La data inizialmente individuata dal dicastero di via Arenula, infatti, cadeva due giorni dopo le Amministrative, poi vinte al primo turno, a larghissima maggioranza dal sindaco Antonio Decaro. In mezzo, c’era stato il sopralluogo del ministro Alfonso Bonafede in persona. Ma anche la data del 20 giugno è saltata. Se tutto va bene, il condizionale è d’obbligo, se ne riparlerà l’11 luglio. Il nuovo protocollo, la cui bozza non è stata ancora trasmessa agli uffici territoriali che dovranno sottoscriverlo, servirà a «programmare la definitiva sistemazione degli uffici giudiziari di Bari nell’area di proprietà demaniale delle ex Caserme Milano e Capozzi», si legge nella convocazione.

«Decaro si sta spendendo moltissimo su questo fronte, ne va dato atto», premette Sassanelli. «Allo stesso tempo ritengo sia doveroso da parte sua fare sapere al ministro che quello che il dicastero sta seguendo è l’approccio sbagliato: non si può pensare di invitare la massima autorità cittadina per la firma di un protocollo il cui contenuto è ignoto. Il Ministro del resto non è un interlocutore che si è guadagnato la fiducia di questa comunità al punto da poter pensare di farsi firmare cambiali in bianco. Inoltre prima che una questione di merito, ne faccio una di metodo semplicissima. Con questo modo di procedere, Bonafede non rispetta il Sindaco e, di conseguenza, tutta la cittadinanza. E poi vorremmo risposte certe sui tempi di aggiudicazione dei lavori. Nessuno ha la presunzione di conoscere già oggi i tempi per realizzare il Polo unico, le variabili sono tante, lo sappiamo, ma pretendiamo almeno di sapere quando si prevede sarà aggiudicato il progetto qualunque esso sia. La misura è colma, la pazienza è finita».