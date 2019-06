Bari, giudice denunciò falsi mandati di pagamento: ora è testimone a processo

BARI - Fu il giudice Michele Monteleone, ex magistrato della sezione Fallimentare del Tribunale di Bari, a denunciare le anomalie nei mandati di pagamento liquidati all’avvocato civilista barese Gaetano Vignola, ex curatore di numerose procedure fallimentari. A rivelarlo in aula è stato lo stesso Monteleone, sentito oggi come testimone nell’udienza del processo nei confronti di Vignola e di altre tre persone, l'imprenditore Sergio Rossi, il commercialista Lorenzo Ferrari e Michele Di Lella, fiduciario e collaboratore dell’azienda di Rossi.

Vignola è imputato per peculato e falso, per essersi appropriato di circa 6 milioni di euro falsificando i mandati di pagamento di otto procedure fallimentari, alterandoli con l'aggiunta di cifre per gonfiare gli importi. In concorso con gli altri tre imputati risponde anche di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto la somma di 260 mila euro per favorire l’imprenditore in una procedura fallimentare. I fatti contestati risalgono agli anni 2007-2010.

Nell’udienza di oggi del processo che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Bari il giudice Monteleone è stato sentito come teste assistito, accompagnato dall’avvocato Francesco Paolo Sisto, perché inizialmente coinvolto nella stessa inchiesta e la cui posizione fu poi archiviata a Lecce. Monteleone, ultimo dei testimoni citati nel processo, ha raccontato i suoi sospetti su alcuni mandati di pagamento dell’avvocato Vignola e l’immediata segnalazione che lui stesso fece all’allora presidente della sezione Fallimentare. Nella prossima udienza del 24 settembre ci sarà la requisitoria del pm Marco D’Agostino.