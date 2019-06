Gravina, parcheggi a pagamento? Incubo finito: si paga con un'app

GRAVINA - Luna di miele tra automobilisti e soste auto a pagamento. Da un paio di giorni i parcheggi si scovano e si pagano con il cellulare. Tutto merito di «EasyPark», il servizio di mobile parking più diffuso in Italia e in Europa. Alle 1.200 città, di cui 340 in tutto lo Stivale, tra cui anche nell’area di Matera, Pisticci, Bernalda, Conversano, Mottola, Noci e Alberobello, si è aggiunta anche Gravina.

Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows phone, l’automobilista può comodamente attivare e terminare la propria sosta con estrema facilità e rapidità. Numerosi parrebbero i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.

Come funziona? Servono solo 2 minuti per installare l’app. Per utilizzarla è necessario registrarsi tramite l’app EasyPark o dal sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il «codice area di sosta», disponibile automaticamente sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Non è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto. Nessun costo di abbonamento. Per gli utenti occasionali che sostano a Gravina, il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19 euro a sosta, da aggiungere all’importo della sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio a Gravina o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large a un canone fisso mensile di 2,99 euro, senza nessuna commissione sulle singole soste.