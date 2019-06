Bari, un'amaca spunta in piazza Umberto: punto ristoro per un turista

BARI - Piazza Umberto si trasforma per una notte in un camping a cielo aperto: un turista, secondo quanto segnalato con tanto di foto dalla pagina Facebook Comitato di Piazza Umberto, avrebbe scelto la centralissima piazza del capoluogo pugliese per ristorarsi per una notte. «Un turista ha deciso di fermarsi e di trascorrere la notte in piazza Umberto.

«Ha attaccato un’amaca a due alberi, ha legato borraccia e scarpe e si è addormentato», descrive la didascalia postata assieme allo scatto sui social. Che Bari sia diventata un'ambita meta turistica è indubbio, ma che gli alberghi e i b&b della città siano pieni già a inizio estate, costringendo gli avventori a trovare un rifugio "alternativo", deve far pensare.