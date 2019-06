Bari, crolla balconata a Poggiofranco: nessun ferito

BARI - Una balconata è crollata a Poggiofranco verso le 14: fortunatamente non ci sono stati feriti. Secondo quanto si apprende sarebbe caduta la veletta del lastrico solare, in gergo il parapetto, che precipitando avrebbe danneggiato un balcone: l'appartamento però non è stato evacuato. Sono stati segnalati solo alcuni danni alle auto auto parcheggiate per strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare che avessero fatto da poco i lavori sulla facciata.