Nel Far-West un docu-film sul San Nicola pellerossa

Se per la Chiesa «ufficiale» occorrono almeno 15 anni prima della dichiarazione di santità, la Società di produzione New Group Media di South Bend (Stati Uniti, Indiana) ha iniziato a girare un docu-film sulla quasi leggendaria vita di «Nicholas Alce Nero», il pellerossa cugino del capo Sioux Cavallo Pazzo e il prossimo Vescovo della Diocesi, Robert Gruss, nel suo discorso di insediamento ha citato questa figura di fine Ottocento / inizio Novecento come punto di riferimento per i suoi fedeli del Dakota meridionale.

Cresce negli States così la fama del pellerossa Lakota (questo il nome originale dei Sioux) che, convertito al cattolicesimo dai missionari Gesuiti, sulla base della predicazione e degli studi compiuti a Rapid City scelse a modello della propria «rinascita» il Patrono di Bari, assumendone il nome e scegliendo la data del 6 dicembre 1904 per celebrare il suo battesimo, giorno in cui si festeggia San Nicola.



Ma torniamo al processo di beatificazione. La richiesta alla Santa Sede, come la «Gazzetta» ha già raccontato, è partita dalla Conferenza episcopale americana e il Vaticano ha inviato un proprio investigatore sul posto per raccogliere testimonianze.

Nicholas «Alce Nero» (morto nel 1950) era uno sciamano, dedito alla medicina tradizionale della sua tribù e da catechista, narra la tradizione, si dedicò a curare non solo i corpi ma anche le anime del suo popolo, imprigionato nelle prigioni senza sbarre delle riserve indiane. Prigioni anche psicologiche e sociali, narrano gli storici, con problemi di povertà e alcolismo diffuso.

I dubbi riguardanti la possibile elevazione agli altari riguardano proprio il «mix» di pratiche tradizionali dei Nativi Americani, pagane, con la fede cristiana, liddove Dio era definito «Wakan Tanka» e gesù Cristo «Wanikiya» (»Colui che fa vivere»).

Ma prendendo a modello San Nicola, Alce Nero portò al battesimo 400 «compatrioti».

Se la Chiesa ha i suoi tempi, resta però indubbia la fama mondiale di un Santo, Nicola di Myra, capace di guidare la vita di interi popoli a migliaia chilometri dal Mediterraneo.