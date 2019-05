Bari, 12 chili di marijuana in scatole per elettrodomestici; in cella albanese

Nel corso di controlli e perquisizioni antidroga eseguiti dalla polizia nel fine settimana nel quartiere Libertà di Bari con l’aiuto delle unità cinofile, sono stati sequestrai 12 kg di marijuana in casa di un pluripregiudicato, Rudmir Tatari, di 46 anni, albanesem che è stato arrestato. La droga, pronta per essere suddivisa in dosi, era stata imballata in scatole di cartone in origine impiegate per il confezionamento di elettrodomestici. La polizia scientifica ha rilevato nello stupefacente un principio attivo tale da produrre circa 60.000 dosi di droga per un valore stimato nel mercato illegale di oltre 300.000 euro.