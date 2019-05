Norman Atlantic, gup dice no a nuovo sequestro. Autorità: danni al porto

La 'permanenza' del relitto della Norman Atlantic nel porto di Bari alla «banchina 12 ha provocato un calo del 38% del traffico crocieristico, con un notevole riverbero negativo per l’economia del territorio. Da quando abbiamo spostato la motonave, e ancora non è trascorso un anno, si evidenzia già una netta ripresa, il molo è tornato nella sua piena operatività. È giusto che il danno arrecato sia riconosciuto al porto e alla città». Così il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, spiega i danni per i quali si chiede un risarcimento nel procedimento penale sul naufragio del traghetto, avvenuto la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 al largo delle coste albanesi, dopo un incendio scoppiato a bordo, causando 31 morti e 64 passeggeri feriti. Il relitto, infatti, sequestrato dalla Procura di Bari subito dopo il naufragio, è ormeggiato nel porto del capoluogo pugliese dal febbraio 2015. Nell’udienza preliminare in corso l’Autorità portuale, rappresentata dall’avvocato Nicola Favia, è parte civile insieme ad altri 60 soggetti, tra naufraghi, familiari delle vittime, società e le associazioni Confconsumatori e Codacons.

Intanto, il gup del Tribunale di Bari Francesco Agnino ha dichiarato inammissibile la richiesta di nuovo sequestro probatorio della nave Norman Atlantic, formulata dalla Procura, su proposta delle parti civili, nell’udienza preliminare in corso sul naufragio del dicembre 2014. Il relitto, ormeggiato nel porto di Bari dal febbraio 2015 e sottoposto a sequestro probatorio da allora, è stato dissequestrato il 30 aprile scorso su istanza dei difensori dell’armatore e della società proprietaria del traghetto, gli avvocati Filiberto Palumbo, Gaetano Castellaneta, Pietro Palandri e Aldo Mordiglia.

Sul relitto, nella fase delle indagini, è «stato compiuto un lungo ed estenuante incidente probatorio» che, aveva spiegato il giudice dissequestrando la motonave, rendeva «non giustificabile il mantenimento del vincolo probatorio». Oggi lo stesso giudice ha rigettato l’istanza di nuovo sequestro. La questione, tuttavia, pende ancora dinanzi alla Corte di Cassazione perché nei giorni scorsi i pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano hanno presentato un ricorso contro il dissequestro, prima ancora di conoscere la decisione del gup.

Per il naufragio, rischiano il processo 32 imputati, 30 persone fisiche e due società, per i reati, a vario titolo contestati, di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime oltre a numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della navigazione. Tra gli imputati ci sono Carlo Visentini della società Visemar, proprietaria della nave, i due legali rappresentanti della greca Anek Lines, noleggiatrice della motonave, il comandante Argilio Giacomazzi e 26 membri dell’equipaggio e le due società, che potranno essere citate come responsabili civili. Nell’udienza preliminare, che proseguirà ottobre, si sono inoltre costituite 61 parti civili.