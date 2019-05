Adelfia, vigili si tamponano con auto di servizio: il giallo andrà in Procura

ADELFIA - Il sindaco Giuseppe Cosola ribadisce che attende di conoscere come sono andati i fatti prima di prendere provvedimenti. L’amministrazione comunale è attendista rispetto alla vicenda. In via Bachelet, un’auto della polizia locale con a bordo un sottufficiale e un altro vigile urbano tampona lievemente una seconda auto della polizia locale ferma. In quel momento, un altro sottufficiale ed un altro vigile urbano tentavano di liberare il passaggio a un camion della nettezza urbana che doveva svolgere il proprio lavoro di raccolta dei rifiuti. Per fare questo, il sottufficiale sembra, stando alle voci di alcuni passanti, che avesse azionato la sirena. Proprio questo sarebbe stato il motivo scatenante nel senso che il collega sopraggiunto sembra non fosse d’accordo. Nel precipitarsi in velocità avrebbe urtato l’auto ferma.

Tuttavia, in città le voci corrono e molti si dicono certi dell’esistenza di una antica ruggine fra i due sottufficiali. Sembra che anche in passato vi siano state discussioni molto animate. Ed è un’incomprensione che andrebbe avanti da lungo tempo per motivi legati al servizio. Ovviamente tutto questo potrebbe essere smentito dall’indagine ispettiva che sta conducendo il comandante della polizia locale, Marco Zatelli. I 4 vigili urbani stanno redigendo una relazione che descrive i fatti accaduti e che sarà presentata a Zatelli il quale consegnerà tutto l’incartamento alla Procura per le decisioni del caso. Quindi, al momento, non esiste alcuna verità ma solo varie ipotesi tutte da dimostrare. L’altra mattina, il prefetto, Marilisa Magno, ha chiamato il sindaco per essere informata sull’accaduto. In città è giunto il capitano Ugo Chiosi, comandante della compagnia dei carabinieri di Triggiano. Questi, con il luogotenente Giovanni Loiacono, comandante della stazione cittadina, ha incontrato Cosola per capire cosa sia realmente accaduto.

Il sindaco intanto afferma: «ho incontrato il comandante Zatelli per essere informato sui fatti; l’amministrazione comunale ha chiesto al comandante Zatelli di aprire un’indagine interna per verificare le eventuali responsabilità. Solo in quel momento, saranno prese le decisioni opportune». L’altro pomeriggio si è riunita la giunta municipale e c’è da scommettere che uno degli argomenti all’ordine del giorno fosse proprio questa vicenda. Si ha notizia che nel prossimo consiglio comunale si potrebbe discutere. Zatelli intanto ribadisce: «non sono stato informato dei fatti verificatisi il 1 maggio da parte del personale operante né con relazione di servizio né per le vie brevi. Nessuno dei 4 operatori ha rilevato situazioni come quelle riportate, altrimenti sarei stato informato». Ribadisce l’avvio di un’indagine interna. Frattanto, sembra che uno dei due sottufficiali avrebbe fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.