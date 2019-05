Bari, tutti in sella di notte: arriva «in bici sotto le stelle»

BARI - L’associazione «Bici & Amici Bari» ha organizzato per questa sera «in bici sotto le stelle, passeggiata in notturna su 2 ruote tra le strade di Bari». Partenza alle 20.30 dal piazzale della Basilica di San Nicola, «per poi pedalare in tutta sicurezza per circa 8 chilometri ammirando la magia speciale della città di sera» annunciano gli organizzatori. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione della Polizia locale.