Adelfia, al cimitero non c'è più posto per i defunti. Sindaco: «È un pettegolezzo»

Mancano i loculi nei cimiteri di Canneto e Montrone. Da qualche tempo chi muore verrebbe sepolto nel cimitero della vicina Valenzano. L’assessore regionale all’ambiente e adelfiese di origini, Gianni Stea, lancia l’allarme e chiede l’immediato intervento dell’amministrazione comunale. Il sindaco Giuseppe Cosola invece la definisce semplicemente una leggenda metropolitana messa in giro.



«Non ci sono più loculi al cimitero del rione Montrone. Le salme vengono tumulate nel cimitero di Valenzano grazie alla cortesia di alcuni amici o parenti. Stiamo scherzando? E’ una cosa indecorosa per Adelfia», alza il tono Stea. Indica le soluzioni: «devono fare gli espropri e realizzare nuovi loculi perché ormai il cimitero è saturo. Stessa situazione al cimitero di Canneto. Chiedo all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente e al consiglio comunale nel suo insieme di prendere provvedimenti perché la situazione non è più sostenibile». Poi sbotta: «ma dico, scherziamo? Portiamo le salme a Valenzano? In qualche caso le hanno cremate o ci sono state sepolture sotto terra. Non ci sono più spazi liberi. Sia a Montrone che a Canneto la situazione è oltre ogni limite di tolleranza». Cita un esempio: «c’è una giovane deceduta di recente per la quale l’intero paese ha espresso il proprio cordoglio; la sua salma ha trovato una sistemazione temporanea altrimenti anche per lei la destinazione finale sarebbe stata Valenzano. Ripeto: bisogna accelerare l’iter burocratico».



Il sindaco Giuseppe Cosola resta assolutamente sereno e sorride: «è una leggenda metropolitana e ci stanno cascando in molti. C’è una diceria di paese che circola da qualche giorno, priva di alcun fondamento. Invito tutti a non prestare attenzione a questo pettegolezzo perché si rischia di fare brutta figura». Spiega come stanno le cose: «ci sono oltre 20 loculi a disposizione nel solo cimitero di Canneto e lo stesso per il cimitero di Montrone oltre alla possibilità di sepoltura sotto terra. Siamo coperti da questo punto di vista fino a dicembre». Aggiunge: «l’amministrazione comunale, in entrambi i rioni, sta avviando le procedure per l’edificazione di nuovi loculi. Assicuro che nessuna salma è stata trasferita nel cimitero della vicina Valenzano, fatta eccezione per chi ha deliberatamente stabilito di portare il proprio congiunto in quel cimitero». Ribadisce: «è una leggenda metropolitana. Qualcuno l’ha divulgata e tutto il paese adesso crede che questa bugia sia vera. Stiamo avviando le procedure finalizzate all’ampliamento del cimitero».