Parco 2 Giugno, bar ancora chiuso. Introna: «È ultimato»

Il parco è una tavolozza di colori, animato dai bambini in bicicletta, dai ragazzi con la chitarra, dalle famiglie con panini e teglie di pasta al forno. Qualcuno si è messo comodo sui divani gonfiabili, tanti si sono accontentati dei teli stesi sul prato. Tutti hanno fatto la spola alle fontanelle per il rifornimento dell’acqua. Più d’uno ha percorso i viali e si è fermato davanti alla recinzione del bar che, nonostante le promesse, è ancora chiuso. «Non possiamo neppure prendere un caffè o un aperitivo seduti ai tavolini. Sembra tutto pronto, ci sono pure le insegne. Cosa manca affinché questa attività venga restituita ai cittadini?», è la denuncia.

Le date dell’inaugurazione continuano a slittare: prima ottobre, poi dicembre a ridosso del Natale e ora dopo la sagra di San Nicola.



La gestione della caffetteria, chiusa nel 2013 e a lungo presa di mira dai vandali, è stata affidata dal Comune, che ne è proprietario, ad un imprenditore che ha vinto il bando e che ha fatto un importante investimento per la riqualificazione degli spazi. «Siamo riusciti a portare a termine la gestione di un avviso pubblico molto complesso», spiega il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Pierluigi Introna, che sta seguendo la vicenda. Continua: «Ci sono stati ritardi a causa di una tettoia non prevista dal progetto e qualche incomprensione fra i tecnici incaricati dal privato e la ripartizione Urbanistica. Anche i problemi che hanno riguardato i gazebo sono stati risolti. Abbiamo contattato il gestore che ci ha garantito di essere pronto al taglio del nastro».



La concessione è di sei anni, rinnovabile per altri sei. I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione interna ed esterna, dei servizi igienici, degli impianti elettrico, idrico e fognario, delle pareti, delle tramezzature, di tutti gli infissi, della cupola in cima alla struttura. È stata riparata la recinzione esterna. La superficie all’aperto di oltre 400 metriquadri, sarà attrezzata con tavolini e sedie per accogliere i clienti.

Gli ospiti potranno disporre di un servizio bar e del ristorante e sarà possibile effettuare l’asporto. I frequentatori del parco incrociano le dita: l’estate ormai alle porte fa rima con aria aperta e colazioni al sole.

Intanto il 1° maggio il parco si trasformerà in un villaggio caleidoscopico nel quale trascorrere la giornata di festa tra realtà e immaginazione, lasciandosi trasportare da suoni e performance per grandi e bambini. In scaletta concerti, dj set, un’area market con esposizione di dischi in vinile e libri, un’area ludica dedicata ai più piccoli, street art.