Mafia, scuola barese vince concorso Fondazione Falcone

È il XXVI circolo didattico Monte San Michele di Bari una delle tre scuole vincitrici del concorso nazionale, bandito dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992, dal titolo «Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale». La premiazione avverrà il prossimo 23 maggio.

Nell’occasione quattro alunni della 5C, accompagnati da due docenti, potranno salire sulla 'Nave della legalità' che salperà da Palermo. Al concorso i 19 studenti della quinta elementare della scuola primaria barese hanno partecipato con due progetti: un video musicale basato sul testo «Fatti miei, fatti tuoi» di Germana Bruno e un lapbook realizzato con fotografie, illustrazioni, grafiche e testi scritti dagli stessi bambini.

"La partecipazione al concorso - ha spiegato la docente Tiziana Cucci, referente per il progetto - è stata il risultato di un percorso sulla legalità fatto in classe con gli studenti, nel quale abbiamo letto testi, fatto ricerche e riflettuto insieme sull'impatto che la mafia ha anche sul loro mondo di bambini». (