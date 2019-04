Monopoli, nascondeva nel giardino di casa droga e olio di hashish: in manette 33enne

BARI - Nascondeva nel giardino di casa la droga: arrestato per spaccio un 33enne residente a Monopoli, fermato durante i controlli effettuati dai carabinieri per fermare il fenomeno della vendita di droga. L'arrestato, attualmente disoccupato e con precedenti per spaccio, aveva scelto il giardino della sua abitazione per nascondere la sostanza stupefacente: i militari hanno disotterrato 300 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti, insieme a 10 ml di olio della medesima sostanza.

L'uomo è attualmente ai domiciliari, a disposizione della Magistratura di Bari che nei prossimi giorni valuterà la convalida dell'arresto.