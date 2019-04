Europee, i derby tutti pugliesi per Bruxelles

Oltre alla competizione tra partiti, le elezioni europee animeranno in Puglia una competizione interna alle stesse sigle, con duelli e sfide dagli esiti imprevedibili. Il voto del 26 maggio sarà un test per misurare la forza delle coalizioni (centrodestra, centrosinistra e fronte M5S), ma anche nell’ambito delle alleanze i risultati dei vari partiti avranno effetti sulla «madre di tutte le battaglie», ovvero sulla definizione degli equilibri e delle candidature a governatore per le regionali 2020.

Nel Pd ci sono tre candidati pugliesi: oltre l’outsider Nicola Brienza, imprenditore, la contesa più politica sarà tra Elena Gentile, sostenitrice di Maurizio Martina nell’ultimo congresso (ma sostenuta dagli emilianisti nelle ultime direzioni regionali), e Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano, laboratorio di buona politica e centrale del soft power globale della Puglia al suono della Taranta. La Gentile, uscente, potrà contare su una rete già consolida negli ultimi cinque anni.

Nel centrosinistra c’è grande attenzione per il risultato di +Europa: la formazione liberal-democratica fondata dalla radicale Emma Bonino e dal centrista Bruno Tabacci è nei sondaggi quotata vicina alla soglia di sbarramento del 4%. In Puglia ha schierato due big: il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, vicesegretario nazionale di Italia in Comune (il nuovo partito del primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti) e l’assessore regionale Alfonso Pisicchio, espressione di una forte tradizione civica e centrista, animatore del cartello Senso civico con molti esponenti regionali (tra cui l’assessore foggiano Leo Di Gioia). In questo quadro il braccio destro di Di Gioia, Rosario Cusmai, già decisivo nell’elezione di Nicola Gatta (civico di centrodestra) a presidente della Provincia di Foggia, ha recentemente aderito a Italia in Comune, partito di cui ora è il coordinatore regionale.

A destra la competizione sarà affilatissima. In Forza Italia è già partito con incontri e video virali Sergio Silvestris, farmacista, già parlamentare europeo nel 2009. Dovrà superare la concorrenza di Barbara Matera, deputato a Bruxelles uscente, ma soprattutto drenare voti nell’area destrorsa. Silvestris, infatti, punta molto su temi identitari e qui entra in pieno nell’arcipelago post-An di Fratelli d’Italia dove Raffaele Fitto ha poco appeal (ha però un forte radicamento in tutte le regioni del Sud): la Meloni ha candidato come contromossa il deputato Marcello Gemmato. Sotto la Fiamma corre anche Caio Mussolini, i cui manifesti 6x3 campeggiavano sui tabelloni baresi: il giovane Mussolini dovrà vedersela con la cugina Alessandra, candidata da Berlusconi in Forza Italia.

Tra i progressisti de La Sinistra la partita è tutta al femminile: in pole c’è Eleonora Forenza, eurodeputato di Rifondazione comunista, che dovrà vedersela con Paola Natalicchio, giornalista e scrittrice, di Sinistra Italiana, nonché ex sindaco di Molfetta.

Nella Lega la conta interna vede da un lato Andrea Caroppo, avvocato salentino, consigliere regionale ed ex coordinatore pugliese, e dall’altro Massimo Casanova, romagnolo, imprenditore del turismo, con una pugliesità adotiva radicata nel Gargano. Attivo in Puglia c’è anche il giovane salviniano Vincenzo Sofo, calabrese, animatore del think tank «Il Talebano», e fondatore con lo scrittore Fabrizio Fratus della rete di destra identitaria Mille patrie. Fidanzato di Marion Le Pen, la nipote di Jean-Marie, il fondatore del Fn, è una presenza fissa sui talk nazionali per affermare la visione culturale dell’arcipelago sovranista. Nel M5S è già da tempo in campagna elettorale l’uscente Rosa D’Amato, che avrà come avversaria la capolista Chiara Gemma, docente dell’Università di Bari, indicata da Di Maio.