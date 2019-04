Bari, inaugurata opera di Tremlett «Wall Surface», dedicata a gallerista Marilena Bonomo

«Ogni volta che regaliamo o doniamo un centimetro quadrato di bellezza alla città, stiamo migliorando le condizioni di vita all’interno della nostra città e devo dire che in questi anni, grazie al lavoro straordinario che avete fatto, abbiamo restituito molti centimetri quadri di bellezza attraverso tanti lavori di riqualificazione e restauro». E’ il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro che ha partecipato stamattina nel Complesso Monumentale di Santa Chiara e San Francesco della Scarpa, sede della Soprintendenza, al «battesimo» di una significativa commissione pubblica di arte contemporanea il «Wall Surfaces (27 stops) del britannico David Tremlett.



L’artista ha infatti realizzato, creando un morbido moto ondoso, un 'grande wall drawing' permanente su una struttura moderna che unisce tra loro i due principali edifici storici del complesso di Santa Chiara. Il titolo dell’opera è Wall Surfaces (27 Stops - Bari). Tremlett ha dedicato questo lavoro alla memoria di Marilena Bonomo, straordinaria figura di gallerista, scomparsa nel 2014 che - ha ricordato - lo invitò nel '64 a Bari "facendolo ventre per la prima volta anche in Italia». «Ho intitolato l’opera 27 stops - ha continuato - perchè da quel giorno sono venuto 27 volte a Bari per lavorare con la Galleria Bonomo».



Dopo aver tirato giù il grande telo che copriva il wall draving, il sindaco Decaro ha ricordato «Abbiamo potuto restaurare definitivamente il Castello Normanno Svevo Angioino che oggi contiene reperti archeologici importanti che sono stati ritrovati anche all’interno del castello stesso». I lavori "hanno permesso alla città di riaprire tutti i beni culturali e di questo oggi mi sento di ringraziare la Soprintendenza, il Polo Museale e anche il Segretariato, perché hanno fatto un lavoro importante, riportando alla luce tanti contenitori, tanti beni culturali che magari negli anni erano stati chiusi». «E mi fa piacere che oggi questa opera sia dedicata a una personalità forte come Marilena Bonomo - ha concluso - Ha fatto conoscere la cultura a questa città e ha permesso a Bari di farsi conoscere nel resto del mondo. Qualche anno fa le abbiamo dedicato una piccola piazzetta e un giardino riqualificato e la targa di Marilena Bonomo guarda il teatro Margherita. Avevamo promesso che con la collaborazione della Soprintendenza il teatro l’avremmo riaperto e così è stato. Lei ne sarà felice».