Bari, ruba portafogli in un reparto del Policlinico: 44enne in manette

BARI - Si è introdotto nel reparto di Neuropsicologia al Policlinico di Bari, e si era impossessato di due portafogli appartenenti a due giovani tirocinanti della Facoltà di Scienze Infermieristiche. Ma i poliziotti del Commissariato di Bari Nuova Carrassi, impegnati in una specifica attività di contrasto ai furti e scippi commessi presso le strutture sanitarie cittadine, hanno sorpreso e bloccato un 44enne barese, mentre frettolosamente si allontanava dalla struttura. Dopo averlo perquisito trovandolo in possesso dei portafogli, lo hanno arrestato per il reato di furto aggravato. Secondo quando emerso dalla successiva attività d'indagine, l'uomo avrebbe perpetrato ben altri due furti all’interno dello stesso Policlinico.