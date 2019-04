Castellana, trovata campana del seminario rubata un anno fa

I carabinieri di Castellana Grotte (Ba) hanno trovato in una cappella in Contrada La Macchia una campana di bronzo rubata al seminario vescovile San Michele Arcangelo di Conversano. L'oggetto prezioso faceva parte di un progetto di restauro dell'orologio e del campanile, comprensivo di otto campane, e che era stato realizzato con le donazioni dei cittadini. I militari hanno trovato la campana rubata circa un anno fa: vale 5mila euro, è stata trovata in una piccola cappella il cui gestore, un pensionato 71enne, è stato denunciato per ricettazione.