Bari, al via il Forum dei Bambini e Mass Media su l'uso responsabile delle parole

BARI - «L’uso responsabile delle parole» è il tema della quarta assemblea nazionale del Forum Bambini e Mass Media al via oggi 10 e domani 11 aprile a Bari nell’aula Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza. Il forum è promosso dall'UCSI Puglia, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, dall’Ufficio del Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Puglia, dal Comune di Bari, dall’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia, dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, ed è gestito dal Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni”.

Hanno preso parte all'evento alcuni relatori internazionali tra cui la prof.ssa Consuelo Martinez Sicluna y Sepulveda, dell’Universidad Complutense di Madrid che ha parlato dell’uso responsabile delle parole in politica, mentre 200 ragazzi in rappresentanza di 5 licei e del corso di laurea in Scienze delle Comunicazioni, e 100 giornalisti hanno dialogato con Piero Damosso, caporedattore centrale del Tg1 Mattina, Valerio Cataldi, Presidente della Carta di Roma, e il prof. Filippo Silvestri dell’Università di Bari.

Previsti anche gli interventi di saluto dell’Arcivescovo di Bari, mons. Francesco Cacucci, del Rettore dell’Università di Bari prof. Antonio Felice Uricchio, del Sindaco Antonio Decaro, del Presidente del Consiglio Regionale Mario Loizzo, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Piero Ricci e del Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza Ludovico Abbaticchio.

Domani, sempre nell'Aula Moro della facoltà di Giurisprudenza parteciperanno 200 ragazzi in delegazione di ben 13 scuole medie, che insieme a 100 giornalisti, docenti ed educatori, prenderanno parte al dibattito stimolato da quattro relatori: Francesco Minervini, docente di Letteratura italiana Università-Bari, sul tema “L’evoluzione delle parole dalla polis alla globalizzazione”; Filippo Mittino, Psicoterapeuta Istituto Minotauro-Milano sul tema “Le parole nel conflitto generazionale”; Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria-Milano sul tema “Le parole della relazione nella devianza”; Monica Pietrangeli, giornalista Rai e pari opportunità Usigrai sul tema “Le parole di condivisione sociale ed educativa”.