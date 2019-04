Rubano borse da 5mila euro in pieno centro a Bari: recuperate da agente fuori servizio

A Bari, in zona Centro, un poliziotto libero dal servizio ha sventato un furto in un negozio; mentre camminava in via Dante ha notato due persone sospette all’interno di un negozio, che immediatamente dopo, approfittando di un momento di distrazione della commessa, si erano impossessate di tre borse da donna per poi fuggire a piedi.

Il poliziotto ha tentato di bloccarli senza riuscirci, infatti i due non appena l'hanno visto, l'hanno spintonato, è poi nata una colluttazione, ma la refurtiva, del valore di 5mila euro, è stata recuperata.