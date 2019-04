Reddito di cittadinanza: boom di domande nel Barese

Viaggia su cifre a tre zeri il reddito di cittadinanza a Bari e in tutta la Puglia. Il sussidio di stato varato dal Governo gialloverde ha già fatto riscontrare un congruo numero di richieste nel solo mese di marzo, con la Terra di Bari capace di toccare quota settemila (circa un terzo delle quasi ventimila registrate e inviate all’Inps per l’erogazione da tutta la regione).

Intanto, Caf e uffici postali sono in temporaneo stand by in attesa di ricevere l’aggiornamento dei modelli di presentazione, frutto dei recenti aggiustamenti governativi alla legge. Sono infatti mutate alcune condizioni relative ad esempio alle famiglie con persone disabili, per le quali il reddito minimo è stato innalzato da 6mila a 7mila euro, rendendo più agevole l’ottenimento del sussidio.



Così lo stop burocratico sta permettendo di fare un primo bilancio parziale dell’attività svolta, in attesa dell’imminente riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Al Caf Italia, punto di riferimento nel popolare e popoloso quartiere Libertà, nel mese di debutto del provvedimento sono state oltre trecento le domande registrate ed inoltrate all’Inps al fine della valutazione e della eventuale approvazione. A quanto pare, solo in alcuni casi le istanze sono tornate indietro, al momento solo per motivi legati ad errori nella compilazione (codice fiscale, indirizzo o altri dati errati).

In ogni caso, non risulta ancora essere stata consegnata alcuna card, nonostante il cospicuo numero di pretendenti.

«Ci siamo spaventati un po’ i primi giorni - afferma il responsabile del Caf, Pino Neviera -, ma poi tutto si è incanalato nella normalità. Nel senso che abbiamo avuto una discreta affluenza, ma mai il cosiddetto assalto alla diligenza che si è temuto al debutto non si è verificato. Forse siamo stati fuorviati dall’enorme richiesta verificatasi nel mese precedente per l’ottenimento del modello Isee». Nel Centro di assistenza fiscale in questione, proprio in seguito al boom delle domande per la certificazione Isee, a febbraio, i responsabili sono stati costretti ad acquistare il cosiddetto eliminacode, al fine di regolamentare l’afflusso di utenti, oltre ad affiggere un cartello ben visibile sulla porta d’ingresso, con la dicitura: «Qui non si distribuisce il reddito di cittadinanza».



In ogni caso, sono ormai scemati anche gli inevitabili tentativi di aggirare norma e sistema. «Alla notizia della pubblicazione del provvedimento, sono state tante le richieste curiose: da chi chiedeva se andando a vivere a casa della nonna acquisisse il diritto al reddito, a chi si affannava a cambiare residenza nel tentativo di mettersi in regola - ricorda Neviera -. Adesso la gente ha capito che mentire è anche pericoloso, anche se proprio l’altro giorno è venuta una persona che pretendeva di fare la domanda dopo aver dato le dimissioni dal lavoro. Costui si era inventato delle fantomatiche dimissioni per “giusta causa”: ho dovuto spiegarli che non avrebbe diritto a nulla. Chissà se lo ha capito».



In attesa che l’Inps dia il via libera alla nuova ondata di domande, restano ancora alcuni dubbi irrisolti. Il primo riguarda la disponibilità a lavorare, da dichiarare una volta ammessi al beneficio. «Certo, al momento dell’ottenimento della card, gli aventi diritto dovranno dare comunicazione di essere disponibili ad accettare un impiego, ma al momento non abbiamo istruzioni in merito», spiega ancora il fiscalista, ipotizzando un ulteriore adempimento burocratico a carico dei beneficiari.

Forse, sarebbe bastato inserire già nella domanda una postilla che, in caso di ottenimento del reddito di cittadinanza, automaticamente faceva scattare la disponibilità a lavorare. Invece adesso sarà necessario un ulteriore adempimento burocratico, con tutto ciò che ne consegue per le dichiarazioni mendaci o effettuate in ritardo, con la prospettiva di avventurarsi in nuove code, a quanto pare da effettuare nei medesimi uffici ai quali ci si è rivolti per la domanda iniziale. Basta ricordarsi che per le bugie, in teoria, si rischia il carcere.

Un ulteriore problema potrebbe sorgere in relazione alla pensione di cittadinanza. Infatti, l’ottenimento della stessa potrebbe essere in futuro causa della perdita del diritto agli adeguamenti relativi dell’assegno sociale. Ma anche in questo caso, al momento, non ci sono istruzioni materia.

LE STORIE

MOLFETTA, AFFLUENZA RIDOTTA, COMPLICE IL LAVORO NERO (di Matteo Diamante)

Caf e uffici postali non sono mai stati presi d’assalto. È il dato che emerge dal numero, seppure approssimativo, delle domande presentate a Molfetta. Non più di un centinaio quelle presentate, anche se non sono conteggiabili le richieste inoltrate dal portale web messo a disposizione del Ministero.

Qual è il motivo della ridotta adesione? Le risposte potrebbero essere molteplici. A nutrire dubbi sui requisiti posseduti per la presentazione della domanda sono gli stessi Caf e Patronati alle prese con casi a volte contraddittori. Nello specifico, tra i requisiti richiesti vi è il valore Isee che, come è noto, non deve superare i 9.360 euro, con un reddito familiare inferiore ai 6 mila euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in affitto.



«È uno dei punti su cui mi trovo a dibattere con i miei assistiti – commenta uno dei responsabili di un Caf di Molfetta - in quanto mi trovo dinanzi a coppie, che vivono in affitto, che fanno richiesta di reddito di cittadinanza con un valore Isee anche di molto inferiore ai 9.360 euro ma con un reddito familiare oltre la soglia prevista. Tutto questo perché uno dei due coniugi lavora, con uno stipendio medio di 1.000 euro al mese. È facile capire che, moltiplicando il valore per tredici mensilità, la soglia va oltre il richiesto». Calcolatrice alla mano, prendendo in esame sempre la coppia a cui fa riferimento l’impiegato del Caf, per poter usufruire del reddito di cittadinanza uno dei due (premesso che l’altro convivente sia disoccupato) dovrebbe guadagnare non più di 400-500 euro al mese, ovviamente con casa in fitto.



Qualche settimana fa si è tenuto un incontro presso Palazzo Giovene per discutere del sussidio di stato alla presenza della deputata del M5S Francesca Galizia. Da quanto dichiarato dallo stesso onorevole pentastellato, «il reddito familiare da considerare per ricevere il Rdc non deve far riferimento al reddito da lavoro». Un’affermazione che non trova conferma nei Caf, i quali, nonostante tutto, continuano ad inoltrare le domande all’Inps.

Il numero ridotto delle domande è anche collegato alla piaga del lavoro nero. «A Molfetta, ma più in generale sul territorio - conclude l’impiegato Caf - il lavoro nero è forte e persistente, così redditizio da far desistere dal presentare la domanda del Rdc, i cui controlli rischierebbero di mettere a repentaglio una fonte di reddito irregolare».

ALTAMURA - SOPITO L'ASSALTO INIZIALE, SI ATTENDONO I NAVIGATOR (di Onofrio Bruno)ù

Dopo la fiammata della prima decade di marzo, sul reddito di cittadinanza ora è calma piatta. Nei Caf e nei patronati la situazione è tornata alla normalità e i richiedenti ora aspettano quel che accadrà. Al Centro per l’impiego non è ancora iniziata l’attività di reclutamento in atteso dell’inserimento dei cosiddetti «navigator», vale a dire gli orientatori che proporranno le offerte di lavoro.

I requisiti stringenti per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito e di inclusione sociale hanno notevolmente sfoltito la platea dei beneficiari. A fronte di tante aspettative, le domande poi effettivamente presentate si sono ridotte al dieci per cento circa rispetto al numero di potenziali candidati tra quanti si erano recati nei centri di assistenza fiscale per informarsi e per richiedere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente.

I dati? Difficile avere una statistica. Ciascun Caf ha i propri e questi numeri non sono in rete. Li conosce solo l’Inps a cui sono stati inoltrati in via telematica.



L’affluenza è stata notevole a ridosso del 6 marzo e quello stesso giorno quando si sono aperti i termini per l’invio delle domande. Solo per due o tre giorni c’è stata una maggiore presenza di utenti presso i Caf, gli uffici postali ed anche presso la sede dell’Inps in via Lago Passarello. Poi l’accesso è stato alla spicciolata sino a diventare fisiologica.

Per chi possiede i requisiti, ora inizia la fase dell’attesa. I tempi - a quanto si apprende presso i Caf - non sono ben definiti per sapere quando materialmente avverranno la quantificazione e l’erogazione del contributo e quando poi saranno presentate le proposte per il lavoro.



Anche presso il Centro per l’impiego in via La Carrera non c’è operatività che riguardi il Reddito di cittadinanza. «Siamo ancora in una fase transitoria», spiega il responsabile Saverio Trabace. Non sono ancora arrivati i “navigator” e saranno loro ad occuparsi dei percorsi personalizzati. E finché non saranno reclutati ed inseriti nei CpI, non si parte».

L’attenzione, ad ogni modo, resta elevata. Chi si è candidato, è in una situazione di bisogno. E vuole lavorare e portare il pane a casa. «Sicuramente ci sono tante situazioni di bisogno - spiegano presso un Caf - e i paletti rigidi di questa procedura, a cui bisogna aggiungere che i controlli saranno sicuramente molto rigidi, hanno fatto scoraggiare quelli che pensavano di poter approfittare di questa misura. Quindi sono rimaste davvero le persone che sono interessate».

ADELFIA - TANTA GENTE IN DIFFICOLTA' VUOLE TUTTO E SUBITO, MA L'ITER E' COMPLESSO (di Valentino Sgaramella)

«C’è molta povertà nelle nostre comunità e lo dico non solo come rappresentante di un Caf ma da sindaco ed ex assessore ai Servizi sociali». Giuseppe Cosola ha il polso della situazione due volte, la prima come titolare di un Centro di assistenza fiscale (Caf) e la seconda come sindaco del Comune di Adelfia.

«C’è un aumento del livello di sofferenza economica soprattutto per anziani e famiglie numerose. C’è gente che non arriva sicuramente alla fine del mese, che non riesce a pagare il fitto. C’è un incremento enorme del disagio sociale».

C’è stata finora una buona affluenza di cittadini richiedenti, dunque: «Ci aspettavamo la ressa che finora a dire il vero non c’è stata. La richiesta è sì numerosa ma non eccessiva». La tipologia dei richiedenti è varia. C’è chi ha perso il lavoro, c’è il giovane disoccupato. Molte volte le aspettative sono deluse perché non sono chiari i requisiti che è necessario avere per godere del reddito di cittadinanza. «Accade che il giovane per il solo fatto di essere disoccupato pensi di avere diritto al sussidio. Invece non è così».



«Anche chi lavora a nero non ha alcun diritto, anzi chi percepisce il reddito di cittadinanza e fa un lavoro nero è punibile col carcere da uno a sei anni. Molti - svela Cosola - si sono scoraggiati perché pensavano di arrotondare i guadagni rivenienti dal lavoro nero».

Marco Vacchiano responsabile del Caf di Confesercenti a Casamassima: «Finora abbiamo un centinaio di richieste. C’è una situazione di necessità impellente ed è un dato di fatto per numerosi nuclei familiari. Ne aspettiamo altri, ma per le richieste presentate entro il 31 marzo non abbiamo contezza su quante persone abbiano diritto».

«Da aprile sono mutati alcuni requisiti e si stanno predisponendo i nuovi modelli con le variazioni. A brevissimo riprenderemo a inviare le nuove richieste alla sede centrale del Caf e da qui all’Inps», aggiunge. E conclude. «I cittadini vengono da noi e si sfogano, chiedono in maniera pressante risposte certe circa gli esiti delle richieste pervenute, ma non possiamo fornirle perché ovviamente non le conosciamo».