Mitragliatrice nella testata del letto: arrestato pregiudicato di S.Spirito

I carabinieri di Bari hanno arrestato ieri mattina B.A., 35enne di Santo Spirito, pregiudicato, per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola mitragliatrice Atak Zoraki, con matricola abrasa, calibro 9, nascosta nella testata nel letto. L'arma verrà analizzata per verificare se sia stata utilizzata per compiere azioni delittuose. L'uomo si trova nel carcere di Bari.