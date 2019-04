Molfetta, è polemica sul monumento a Papa Francesco

Il monumento della discordia: così è stato definito da qualcuno quello in fase di realizzazione in piazza Garibaldi. Giorno dopo giorno si fa sempre più vivo il dibattito sulla struttura, ancora in fase di costruzione e ormai prossimo all’inaugurazione. Sebbene il suo fine sia nobile, non altrettanto lo sono le numerose critiche ricevute sin dal momento della posa della prima pietra.

Il 20 aprile del 2018 è una data già finita negli annali della storia di Molfetta e coincide con la memorabile visita di Papa Francesco in occasione del 25° anniversario della morte del Servo di Dio Don Tonino Bello. Una data che dovrebbe rimanere nelle menti di chi ha vissuto quei momenti ed essere soprattutto tramandata alle generazioni future che verranno. Questo l’intento dichiarato dell’amministrazione comunale di Molfetta che attraverso il sindaco Tommaso Minervini aveva confermato queste intenzioni. Parole pronunciate prima che iniziassero a prendere piede le polemiche, inizialmente legate al suo costo, superiore ai 100mila euro.

Una somma che va a sommarsi a quella per la realizzazione di un altro monumento (strutturalmente diverso ma con le stesse finalità) su corso Dante, proprio nei pressi del luogo in cui lo scorso anno era stato posizionato il grande palco che ha ospitato Papa Bergoglio, Dunque quasi 155mila euro, che una parte di cittadini e minoranze consiliari hanno etichettato come spreco. Nelle ultime settimane, però, il dibattito si è focalizzato sulla struttura vera e propria che a molti non piace. Il monumento sta sorgendo su un’isola spartitraffico dove è collocata la croce che troneggiava sull'altare del Papa, pregevole opera dell'artista Pasquale de Nichilo e l'ulivo che faceva bella mostra di se sullo stesso altare.



Perplessità sono state espresse in particolare sul cumulo di terra collocata ai piedi della croce, per cui qualcuno ha azzardato il paragone con il Golgota. Dalle parole si è passati ai fatti. Domenica scorsa presso il luogo in cui sta sorgendo l’opera è stata allestita una postazione temporanea per una raccolta firme, finalizzata alla rimozione immediata di quella struttura. Dunque, una petizione popolare per chiedere al sindaco di rivedere la sua posizione a pochi giorni dalla probabile data della sua inaugurazione. Sebbene al momento non è stata ancora ufficializzata, dovrebbe svolgersi domenica 7 aprile alle 17 l’inaugurazione del discusso monumento alla presenza del sindaco Tommaso Minervini, del vescovo mons. Domenico Cornacchia e dell'arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Francesco Cacucci.